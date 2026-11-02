به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در چند کشور اروپایی روز دوشنبه از اختلال در عملکرد یخچال‌ها و فریزرهای خود خبر دادند؛ رخدادی که به گفته برخی شرکت‌ها ناشی از حمله سایبری بوده است.

شرکت‌های «آهولد دلهیز» و «کولرویت» اعلام کردند که سامانه‌های سرمایشی ده‌ها فروشگاه در بلژیک و لوکزامبورگ دچار اختلال شده‌اند. در سوئد نیز فروشگاه‌های «آی‌سی‌ای» و «کوپ» با افزایش ناگهانی دمای یخچال‌ها و فریزرهای خود مواجه شدند.

این حوادث پس از حمله مشابهی در ماه اکتبر به صدها سوپرمارکت در فرانسه رخ می‌دهد که به افزایش دمای برخی یخچال‌ها تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد، از بین رفتن مواد غذایی و وقوع آتش‌سوزی منجر شد.

شرکت کارفور بلژیک از اختلال در حدود ۱۵ فروشگاه خود خبر داد و ایکیا نیز اعلام کرد یکی از فروشگاه‌هایش در شهر مونس هدف حمله قرار گرفته است. کولرویت هم از حمله به سامانه‌های سرمایشی پنج فروشگاه خود خبر داد.

سوئد و استونی نیز هدف حملات قرار گرفتند

رئیس مرکز ملی امنیت سایبری سوئد اعلام کرد این مرکز چندین حادثه مرتبط با سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های مواد غذایی را بررسی می‌کند.

شرکت آی‌سی‌ای اعلام کرد شمار محدودی از فروشگاه‌هایش تحت تأثیر این حملات قرار گرفته‌اند. گروه کوپ نیز از اختلال در شش فروشگاه خود خبر داد.

در استونی نیز یکی از زنجیره‌های سوپرمارکتی هدف حمله مشابهی قرار گرفت و دمای سامانه‌های سرمایشی آن به ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت.