به گزارش خبرنگار مهر،پروژه ارتقای دکل مخابراتی روستای کلر بخش مرکزی شهرستان گناوه از نسل سوم (۳G) به نسل چهارم (۴G) با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان و با حضور امیر خسروی معاون وزیر و رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات به بهره‌برداری رسید.

فرماندار گناوه عصر شنبه در این مراسم اظهارکرد: یکی از نیازهای شهرستان بخصوص روستاهای منطقه و بویژه روستای کلر که آخرین نقطه بخش مرکزی است ، بهبود وضعیت اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه بود که اجرای پروژه در همین راستا جای قدردانی دارد.

دانیال اسفندیاری گفت: دولت وفاق ملی صادقانه در این شهرستان با حمایت های نماینده حوزه انتخابیه مجلس درحال خدمات رسانی به مردم هستند.

وی بیان کرد: ارتقای زیرساخت ارتباطی با هدف بهبود خدمات مخابراتی، افزایش کیفیت اتصال به اینترنت و فراهم کردن دسترسی بهتر ساکنان روستاهای منطقه به خدمات ارتباطی انجام شده است.

فرماندار گناوه بیان کرد: امیدواریم با بهره برداری از این پروژه ، بخشی از مشکلات مردم این مناطق در زمینه ضعف آنتن‌دهی و کیفیت دسترسی به اینترنت برطرف شود.

در این مراسم که فرماندار ، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل مخابرات استان بوشهر حضور داشتند، با بهره‌برداری از این پروژه، ظرفیت پوشش شبکه تلفن همراه و دسترسی به اینترنت در روستای کلر و روستاهای اطراف ارتقا می‌یابد.