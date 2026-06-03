گروه استان‌ها- خبرگزاری مهر-فاطمه کریمی: دسترسی به اینترنت و ارتباطات پایدار در دنیای امروز دیگر یک مطالبه لوکس نیست، بلکه به یکی از نیازهای اساسی زندگی روزمره مردم تبدیل شده است، از آموزش و خدمات درمانی گرفته تا فعالیت‌های اقتصادی و ارتباطات اجتماعی، همگی به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته هستند؛ موضوعی که سال‌ها ساکنان روستای تلخاب شیرین گچساران از آن محروم بودند.

روستای تلخاب شیرین با جمعیتی حدود هزار و ۵۰۰ نفر و بیش از ۵۰۰ خانوار، در فاصله تنها پنج کیلومتری شهر دوگنبدان قرار دارد، اما ضعف شدید آنتن‌دهی تلفن همراه و نبود اینترنت پایدار، زندگی روزمره مردم این منطقه را با مشکلات فراوانی مواجه کرده بود.

مردم این روستا برای برقراری یک تماس تلفنی ساده یا انجام امور اینترنتی ناچار بودند به نقاط دیگر و یا مرکز شهر مراجعه کنند، موضوعی که بارها موجب گلایه و نارضایتی ساکنان شده بود.

خبرگزاری مهر در ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور میدانی در این روستا، مشکلات ارتباطی تلخاب شیرین را منعکس کرد تا صدای مطالبه مردم به گوش مسئولان برسد، اکنون چند ماه پس از آن گزارش، این مطالبه قدیمی به نتیجه رسیده و سایت مخابراتی جدید در روستا به بهره‌برداری رسیده است.

هزینه ۷۰ میلیارد ریالی برای توسعه ارتباطات روستایی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری سایت ارتباطی روستای تلخاب شیرین خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح بیش از ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه شده است.

سیده راضیه ملک‌حسینی افزود: با راه‌اندازی این سایت، ساکنان روستای تلخاب شیرین می‌توانند از خدمات آموزشی، اقتصادی، درمانی و اجتماعی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات بهره‌مند شوند و بخش مهمی از محرومیت ارتباطی این منطقه برطرف شده است.

وی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی را از برنامه‌های مهم دولت برای کاهش شکاف دیجیتال عنوان کرد و گفت: فراهم شدن دسترسی عادلانه به خدمات نوین ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار، نقش مهمی در توسعه متوازن و ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد.

پایان ضعف آنتن‌دهی و اینترنت در تلخاب شیرین

رئیس مخابرات شهرستان گچساران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از راه‌اندازی دکل مخابراتی یکی از اپراتورها در این روستا خبر داد و اظهار کرد: با بهره‌برداری از این سایت، مشکل ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه و کیفیت پایین اینترنت در روستای تلخاب شیرین برطرف شده است.

فرشید نوری افزود: ساکنان این روستا در ماه‌های گذشته با مشکلاتی از جمله ضعف پوشش شبکه تلفن همراه و کندی اینترنت مواجه بودند که این موضوع دسترسی آنان به خدمات ارتباطی را با اختلال روبه‌رو کرده بود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای رفع این مشکل گفت: سایت مخابراتی یکی از اپراتورها در روستای تلخاب شیرین راه‌اندازی و وارد مدار بهره‌برداری شده و اکنون پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت در این منطقه به شکل قابل توجهی تقویت شده است.

رئیس مخابرات گچساران ادامه داد: با فعال شدن این دکل، ساکنان روستا از خدمات ارتباطی پایدارتر و اینترنت پرسرعت‌تری بهره‌مند شده‌اند و برنامه تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در سایر مناطق دارای ضعف پوشش نیز با جدیت دنبال می‌شود.

تحقق یک مطالبه چندساله مردم

رئیس شورای اسلامی روستای تلخاب شیرین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، نبود آنتن‌دهی مناسب و اینترنت پرسرعت را یکی از مهم‌ترین مشکلات سال‌های اخیر این روستا دانست و گفت: با وجود نزدیکی روستا به شهر دوگنبدان و جمعیت قابل توجه آن، محرومیت از اینترنت و ارتباطات پایدار به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده بود.

صفرعلی بیعتی افزود: در عصر ارتباطات و فضای مجازی، نبود اینترنت مناسب برای روستایی با بیش از ۵۰۰ خانوار قابل قبول نبود و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود.

وی با قدردانی از پیگیری خبرگزاری مهر برای رفع این مشکل اظهار کرد: انعکاس مشکلات مردم از سوی رسانه‌ها به ویژه خبرگزاری مهر و پیگیری‌های صورت گرفته، زمینه توجه مسئولان به این مطالبه عمومی را فراهم کرد و خوشبختانه امروز دغدغه چندین ساله مردم روستا در حوزه آنتن‌دهی و اینترنت پرسرعت برطرف شده است.

اکنون با بهره‌برداری از سایت مخابراتی جدید، یکی از مهم‌ترین مطالبات ساکنان تلخاب شیرین به سرانجام رسیده و روستایی که تا چندی پیش برای برقراری یک تماس تلفنی یا استفاده از اینترنت با مشکل مواجه بود، به شبکه ارتباطی پایدار و اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کرده است؛ اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر خدمات آموزشی، اقتصادی و اجتماعی در این منطقه باشد.