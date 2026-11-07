نصرالله فخرمجدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش‌های شدید اخیر و رانش زمین در برخی محورهای کوهستانی شهرستان موجب ریزش سنگ و مصالح به داخل جاده و مسدود شدن راه ارتباطی چند روستا شد که دسترسی اهالی این مناطق به شهرستان را با مشکل مواجه کرد.

وی افزود: از نخستین ساعات اعلام انسداد مسیر، نیروهای راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین در محل حاضر شدند و عملیات پاکسازی، ریزش‌برداری و ایمن‌سازی مسیر را در دستور کار قرار دادند.

پاکسازی مسیر با وجود شرایط ناپایدار جوی

فرماندار دورود با اشاره به حجم بالای سنگ و خاک انباشته‌شده در جاده عنوان کرد: راهداران با وجود بارش مداوم و خطر ریزش‌های مجدد، با استفاده از ماشین‌آلات راهسازی طی عملیاتی چندساعته حجم زیادی از مصالح را جابه‌جا و مسیر را پاکسازی کردند.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای راهداری، دستگاه‌های امدادی و دهیاری‌های روستاهای مذکور، بر ضرورت تسریع در ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و مستعد رانش تأکید کرد.

فرماندار دورود همچنین از رانندگان و بهره‌برداران خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی و احتمال تداوم ناپایداری‌های جوی، هنگام تردد در جاده‌ها به‌ویژه محورهای کوهستانی، نکات ایمنی را رعایت و نهایت احتیاط را به عمل آورند.

وی خاطرنشان کرد: با بازگشایی این محور، تردد وسایل نقلیه در مسیر ارتباطی روستاهای یادشده به حالت عادی بازگشته و رفت‌وآمد اهالی و خودروهای امدادی و خدماتی بدون مانع در جریان است.