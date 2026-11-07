به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم لشت‌نشاء، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و شهدای امنیت، به‌ویژه قائد شهید امت، اظهار کرد: ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته نشان داده‌اند که در هیچ مقطعی میدان را خالی نکرده و با تکیه بر فرهنگ مقاومت و ایستادگی، پرچم ایران اسلامی را در عرصه‌های مختلف برافراشته نگه داشته‌اند.

وی با اشاره به استمرار و پایداری انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان افزود: انقلاب اسلامی پس از دهه‌ها ایستادگی و مقابله با فشارها و توطئه‌های استکبار، همچنان با صلابت به مسیر خود ادامه می‌دهد و ریشه‌دار و استوار در برابر دشمنان ایستاده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، پیوند میان رهبری و مردم را عامل اصلی این پایداری دانست و تصریح کرد: انسجام ملی و همراهی مردم با رهبری، از مهم‌ترین عوامل عبور کشور از جنگ‌ها و توطئه‌های تحمیلی بوده و ایران را در برابر فشارهای دشمنان مقاوم نگه داشته است.

امینی با اشاره به جایگاه مردم در اقتدار نظام اسلامی بیان کرد: مردم قدرت اصلی نظام هستند و حضور آگاهانه و خودجوش آنان در صحنه‌های مختلف، محاسبات دشمنان را برهم می‌زند.

وی حضور شبانه مردم در میدان‌ها و تجمعات مردمی را جلوه‌ای از همبستگی و انسجام ملی دانست و گفت: این حضور خودجوش نشان می‌دهد که مردم همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند دشمنان به اهداف خود دست یابند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در پایان با تأکید بر پایبندی ملت ایران به آرمان‌های امام و شهدا خاطرنشان کرد: ملت ایران تا پای جان بر عهد خود با امام و شهدا ایستاده‌اند و کشور با تکیه بر ولایت و هوشیاری این ملت، مسیر اقتدار و پیشرفت را ادامه خواهد داد و تا فتح قله ظهور، استوار باقی می‌ماند.