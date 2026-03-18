سیدمحمدرضا رضی در گفتوگو با خبرنگار مهر، بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی به عنوان یک اصل اساسی در پیشبرد اهداف جامعه و مقابله با دسیسههای دشمنان تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اتحاد و همدلی در جامعه، اظهار داشت: با حفظ اتحاد، وحدت و همدلی است که میتوانیم توطئههای دشمنان را خنثی کرده و مسیر پیشرفت و سربلندی را طی کنیم.
رضی با اشاره به ولایتمداری مردم، شهرستان بهاباد را «دژ مستحکم ولایت» توصیف کرد و افزود: این شهرستان همواره نماد وفاداری و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی بوده و این روحیه انقلابی باید حفظ و تقویت شود.
رضی ادامه داد: انتخاب مقام معظم رهبری پس از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) نشانه درایت و بصیرت مجلس خبرگان و تجلی پیوند ناگسستنی مردم با ولایت بود. بیعت ملت با سومین رهبر انقلاب، ادامه همان مسیر نورانی امام و ضامن اقتدار و استمرار نظام اسلامی است.
رضی با اشاره به تجربه ملت ایران در دوران دفاع مقدس، افزود: «همانگونه که در جنگ تحمیلی، ملت ایران با تکیه بر ایمان، ولایت و خون شهیدان، رژیم بعث و حامیان غربیاش را شکست داد، امروز نیز در برابر جنگ صهیونیستی و آمریکایی که ترکیبی از فشارهای اقتصادی، تبلیغاتی، سایبری و فرهنگی است، ملت ایران با اتحاد و بصیرت ایستاده و دشمن را ناکام کرده است.
وی با بیان اینکه وحدت مردم، مظهر قدرت نرم ایران در خنثیسازی توطئههای دشمن و ایستادگی در برابر مستکبران است افزود: واکنشهای مردمی به عنوان نماد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد که توطئههای تفرقهافکنی دشمنان را خنثی میسازد.
وی این اتحاد و همدلی را نشاندهنده پیوند عمیق ملت با نظام اسلامی و تجلی ایستادگی در برابر مستکبران دانست.
وی با اشاره به وقایع اخیر و تلاشهای دشمنان برای ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه، گفت: این واکنشهای خودجوش و حضور پرشورتر مردم در صحنههای مختلف، مظهر قدرت نرم نظام است. مردمی که با اتحاد و همبستگی، نقشه تفرقهافکنی دشمنان را نقش بر آب میکنند و نشان میدهند که پیوندشان با نظام اسلامی، پیوندی ناگسستنی است.
رضی افزود: این ایستادگی در برابر مستکبران، میراث ارزشمند انقلاب اسلامی است که ریشه در فرهنگ عاشورا و دفاع از مظلوم دارد. شجاعت، بصیرت و پایداری رهبران انقلاب، به ویژه مقام معظم رهبری که همواره با صلابت در برابر فشارهای دشمنان ایستادهاند، الگویی بیبدیل برای ملت ایران است.
وی مردم ولایتمدار این خاک بار دیگر ثابت کرده است که مردمش با الگوبرداری از شجاعت رهبر خود، تا آخرین لحظه در برابر توطئهها ایستاده و از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.
