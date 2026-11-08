به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی عباسی در چهارصد و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بارندگی‌های اخیر در پایتخت اظهار کرد: خدا را بابت نعمت باران شاکریم و خوشبختانه با تدابیر به‌موقع و همراهی همکاران مدیریت شهری، در جریان بارندگی‌های اخیر عارضه و مشکل جدی در شهر تهران مشاهده نشد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های معاونت خدمات شهری و نیروهای شهرداری تهران افزود: حضور و مدیریت مجموعه خدمات شهری در این روزها قابل تقدیر است و امیدواریم غلامرضا شنگی، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، همچنان منشأ خدمات مؤثر در این حوزه باشد.

ضرورت تناسب قراردادها با احتمال بارش برف

عباسی با اشاره به احتمال بارش برف و مسدود شدن معابر در روزهای آینده تصریح کرد: باید از هم‌اکنون برای مواجهه با شرایط احتمالی برنامه‌ریزی کنیم، اما لازم است در انعقاد قراردادها و پیش‌بینی تجهیزات و امکانات، تعادل را رعایت کنیم.

وی ادامه داد: قراردادها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که در صورت بروز شرایط بحرانی، امکان مدیریت و کنترل وضعیت وجود داشته باشد؛ در عین حال نباید با تصمیم‌های گسترده و غیرضروری، منابع شهر را هدر دهیم؛ به‌ویژه اگر شرایط پیش‌بینی‌شده رخ ندهد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر نقش مردم در مدیریت شرایط بحرانی گفت: مدیریت بحران بدون همکاری شهروندان به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. برای مثال، در شرایط بارش برف به‌جای تمرکز صرف بر بازگشایی معابر، باید برای مدیریت ترافیک و تردد شهروندان نیز برنامه‌ریزی کنیم.

عباسی با اشاره به مشاهدات خود از وضعیت ترافیک تهران در روزهای بارندگی خاطرنشان کرد: در برخی ساعات، شهروندان با تصمیم‌گیری آگاهانه و کاهش یا مدیریت تردد خود، به کنترل ترافیک کمک کردند و در بعضی نقاط، با وجود بارندگی شدید، گره‌های ترافیکی کمتری مشاهده می‌شد.

وی تأکید کرد: باید با فرهنگ‌سازی و تقویت مشارکت اجتماعی، زمینه نقش‌آفرینی بیشتر شهروندان در مدیریت شهر، به‌ویژه هنگام بروز شرایط بحرانی، فراهم شود.