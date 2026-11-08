به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شنگی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران، درباره آب‌گرفتگی برخی معابر پایتخت در جریان بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: در بعضی نقاط، شدت بارش به‌اندازه‌ای بود که ظرفیت انتقال آب انهار پاسخگوی حجم روان‌آب نبود و آب از ظرفیت کانال‌ها فراتر رفت؛ با این حال، این موارد بلافاصله توسط نیروهای خدمات شهری مدیریت شد.

وی با اشاره به شرایط بارندگی در شهرهای اطراف تهران افزود: در برخی شهرهای پیرامونی، سیلاب خسارات قابل توجهی به اماکن مسکونی و تجاری وارد کرد و در بعضی نقاط نیز شاهد خروج آب از دریچه‌های شبکه فاضلاب بودیم که با همکاری مجموعه آب و فاضلاب مدیریت شد؛ اما در تهران با وجود حجم بارندگی، شرایط به بحران و خسارات مشابه منجر نشد.

رد ارتباط آب‌گرفتگی‌ها با زباله و لایروبی‌نشدن انهار

شنگی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر زباله‌ها و وضعیت نامناسب مخازن و انهار در آب‌گرفتگی معابر، تصریح کرد: در بارندگی‌های اخیر حتی یک مورد آب‌گرفتگی ناشی از انسداد شبکه بر اثر زباله یا لایروبی‌نشدن نداشتیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در ماه گذشته شخصاً از مناطق مختلف و کانال‌ها و انهار بازدید کرده است، گفت: بخش قابل توجهی از شبکه جمع‌آوری روان‌آب‌ها در عمق ۲۵ تا ۳۰ متری زمین قرار دارد و از دید شهروندان پنهان است. مدیریت روان‌آب‌ها در این بارندگی‌ها حاصل تلاش شبانه‌روزی کارگران خدمات شهری و همکاران مناطق بوده است.

وی درباره انتقادها از وضعیت جمع‌آوری زباله و نظافت مخازن نیز گفت: نمی‌توان مشکلات موجود در برخی نقاط را به کل شهر تهران تعمیم داد. در بعضی بخش‌ها به دلیل نیاز به اصلاح قراردادها با مشکلاتی مواجه هستیم و در حال به‌روزرسانی قراردادها و هوشمندسازی نظارت‌ها هستیم تا خدمات شهری در گستره شهر تهران با کیفیت مناسب‌تری ارائه شود.

پرداخت حقوق کارگران فضای سبز و رفت‌وروب

شنگی درباره تأخیر در پرداخت حقوق برخی کارگران خدمات شهری اظهار کرد: در دوره مدیریت فعلی، با تدبیر شهردار تهران، حقوق کارگران فضای سبز و رفت‌وروب هم‌زمان با حقوق کارکنان رسمی شهرداری پرداخت می‌شود و این پرداخت پیش از پایان ماه انجام می‌گیرد.

وی افزود: تنها در یک مورد، پیمانکاری که در سال ۱۳۹۹ با سازمان مدیریت پسماند قرارداد منعقد کرده، حدود سه ماه حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده بود. ماه گذشته شهرداری پرداخت حقوق این کارگران را بر عهده گرفت و با دستور رئیس شورای شهر تهران، مابقی مطالبات نیز از سوی شهرداری پرداخت خواهد شد تا موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

رسیدگی به خسارت احتمالی اموال شهروندان

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره جبران خسارت احتمالی واردشده به اموال خصوصی شهروندان بر اثر سیلاب و روان‌آب‌ها گفت: تاکنون موردی در این زمینه گزارش نشده است، اما در صورت بروز چنین اتفاقی، همکاران ما در مناطق شهرداری از ابتدا تا انتهای موضوع را مدیریت و پیگیری خواهند کرد.

گزارش خبری را با تمرکز بر دو محور پرداخت حقوق کارگران خدمات شهری و برنامه‌های شهرداری برای احیای فضای سبز و پارک جنگلی چیتگر تنظیم کردم:

شنگی: حقوق معوق کارگران پیمانکار شهرداری از سوی شهرداری پرداخت می‌شود

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از پرداخت حقوق معوق کارگران یکی از پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند توسط شهرداری خبر داد و گفت: شهرداری با دستور رئیس شورای شهر، پرداخت مطالبات باقی‌مانده این کارگران را نیز بر عهده می‌گیرد و موضوع تخلف پیمانکار از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

شنگی اظهار کرد: در دوره ششم مدیریت شهری، بر اساس تدبیر و دستور شهردار تهران، حقوق کارگران فضای سبز و رفت‌وروب هم‌زمان با حقوق کارکنان رسمی شهرداری و پیش از پایان هر ماه پرداخت می‌شود.

وی افزود: تنها در یک مورد با مشکل مواجه هستیم؛ پیمانکاری که در سال ۱۳۹۹ با سازمان مدیریت پسماند قرارداد منعقد کرده، حدود سه ماه حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده بود و این کارگران در اختلاف میان پیمانکار و شهرداری متضرر شده‌اند.

شنگی ادامه داد: حقوق ماه گذشته این کارگران از سوی شهرداری پرداخت شده و با دستور مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، پرداخت ماه‌های باقی‌مانده نیز توسط شهرداری انجام خواهد شد تا موضوع تخلف پیمانکار از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

تدوین طرح جامع برای بوستان‌های جنگلی تهران

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به وضعیت فضای سبز پایتخت گفت: به‌جز چند نقطه که در حال حاضر با آسیب‌هایی مواجه هستند، در پنج سال گذشته و در دوره ششم مدیریت شهری اقدامات قابل توجهی در حوزه توسعه فضای سبز و ارتقای عملکرد سازمان بوستان‌ها و فضای سبز انجام شده است.

وی با اشاره به وضعیت پارک جنگلی چیتگر تصریح کرد: شرایط فعلی این پارک حاصل مجموعه‌ای از عوامل و مشکلات انباشته‌شده طی چند دهه است. از سال ۱۳۴۱ که موضوع احداث پارک جنگلی چیتگر مطرح شد، طرحی از سوی منابع طبیعی برای آن تهیه شد؛ اما کاهش بارندگی‌ها، قطع جریان آب، استفاده‌نشدن از ظرفیت منابع آبی، بیماری‌ها و آفات درختان و به‌روز نشدن طرح‌های مدیریتی، در خشک‌شدن تعداد قابل توجهی از درختان این مجموعه تأثیر داشته است.

شنگی افزود: سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در سال گذشته با همکاری دانشگاه‌های معتبر، طرح جامعی برای بوستان‌های جنگلی تهیه کرده است تا وضعیت هرکدام به‌صورت تخصصی بررسی و برای مدیریت و احیای آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

تغییر الگوی کاشت و آبیاری متناسب با تغییرات اقلیمی

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش دمای هوا در دهه‌های آینده گفت: برآوردها نشان می‌دهد در بازه زمانی ۸۰ تا ۱۰۰ سال آینده، میزان افزایش دمای هوا در تهران می‌تواند به حدود ۳.۸ درجه برسد؛ بنابراین باید در انتخاب گونه‌های گیاهی، روش‌های آبیاری و استفاده از منابع آبی تجدیدپذیر تجدیدنظر کنیم.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران تأکید کرد: استفاده از گونه‌های گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی آینده، توسعه آبیاری با پساب و اصلاح شیوه‌های آبیاری از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های مدیریت فضای سبز شهر تهران قرار دارد.