مهدی مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بارش های باران در نقاط مختلف استان سمنان بیان کرد: هم اکنون تمام جاده های مواصلاتی اصلی استان سمنان باز هستند.

وی با بیان اینکه همزمان با روز یکشنبه در تمام محورهای استان سمنان احتمال بارش وجود دارد، افزود: موج بارشی در ساعاتی ابتدایی روز در مناطق شرقی و جنوبی استان مانند شاهرود، معلمان، دامغان، میامی و ... بیش از دیگر نقاط خواهد بود.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان اعلام کرد: با ادامه روز یکشنبه از میزان بارش ها در سایر جاده های استان هم شاهد بارش خواهیم بود.

مقیمی با بیان اینکه استان های مجاور استان سمنان مانند گلستان و مازندران نیز با بارش های نسبتاً شدید روبرو هستند، گفت: قبل از سفر رانندگان از طریق سامانه 141 از وضعیت راه های مواصلاتی به خصوص با استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان و مازندران آگاهی کسب کنند.

وی با بیان اینکه رعایت سرعت و فاصله طولی مطمئن از مهمترین توصیه های ما به رانندگان در هنگام بارندگی است، گفت: لغزندگی معابر برون شهری سبب کندی تردد ها می شود در نتیجه از عجله نیز در این مسیرها می بایست پرهیز کرد.