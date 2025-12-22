به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیمی بعد از ظهر دوشنبه در اداره کل راهداری استان سمنان از ثبت بیش از سه میلیون و ۲۳۳ هزار تردد بین استانی وسایل نقلیه در محورهای استان سمنان طی آذر ماه سال جاری خبر داد و بیا: کرد متوسط تردد ساعتی در محورهای ورودی استان در این بازه زمانی ،۱۸۴۶ وسیله نقلیه بوده است.
وی با بیان اینکه با توجه به آمار احصا شده از سامانههای هوشمند، چهارشنبه ،۱۹ آذر ماه سال جاری، پرترددترین روز در این بازه زمانی بوده است افزود: سهم تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای مواصلاتی استان طی این مدت ۲۳ درصد بود.
رئیس اداره راههای اداره کل راهداری استان سمنان ادامه داد: سامانههای هوشمند حمل و نقل از قبیل دوربینهای نظارت تصویری، سامانههای تردد شمار، سیستم توزین در حال حرکت و سامانههای ثبت تخلف در کلیه جادههای استان سمنان فعال هستند و از این طریق، وضعیت ترافیکی و همچنین رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در محورها مورد کنترل و پایش قرار میگیرد.
مقیمی با اشاره به اینکه پرتردد ترین محور در این بازه، محور شریفآباد - ایوانکی بوده، افزود: بیشترین مقصد سفر خارج استان خودروهای پلاک استان سمنان در آذر ماه تهران (۳٠ درصد)، مازندران (۱۲ درصد)، گلستان (۷ درصد)، قم (۱۳ درصد)، خراسان رضوی (۶ درصد) و سایر استانهای کشور (مجموعاً ۳۲ درصد) بوده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه تعداد ۱۷۱۸٠ نفر از هموطنان از خدمات تلفن گویای ۱۴۱ در آذر ماه استفاده کردهاند، اظهار کرد: سامانه تلفنی گویا و اپراتوری ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی در خصوص آخرین وضعیت جادههای کشور است و همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ نیز آخرین وضعیت و اطلاعات جادههای کشور را در اختیار مردم گذاشته و پایگاه اینترنتی www.۱۴۱.ir نیز علاوه بر اطلاعات راهها، وضعیت جادهها را رصد کنند.
نظر شما