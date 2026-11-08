به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بیرانوند با اشاره به امضای قرارداد تولید سالانه ۶ هزار تن خوراک آبزیان اظهار داشت: این طرح با رویکردی علمی، تخصصی و اقتصادی و با هدف حمایت عملی از تولیدکنندگان بخش آبزی‌پروری استان اجرایی می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری و تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های مورد نیاز مزارع پرورش ماهی داشته باشد.

ارتقای کیفیت خوراک؛ راهکار کاهش هزینه تولید

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت خوراک در اقتصاد تولید افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های پرورش ماهی، کیفیت خوراک و مدیریت صحیح ضریب تبدیل غذایی (FCR) است؛ به‌گونه‌ای که هرچه کیفیت خوراک ارتقا یابد و ضریب تبدیل غذایی بهبود پیدا کند، میزان خوراک مصرفی برای تولید هر کیلوگرم ماهی کاهش می‌یابد و در نتیجه هزینه تمام‌شده تولید نیز کمتر می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه آبزی‌پروران لرستان تصریح کرد: هدف این پروژه، تولید خوراک استاندارد و باکیفیت، متناسب با نیازهای تغذیه‌ای و زیستی آبزیان است تا ضمن افزایش سرعت و کیفیت رشد ماهی، بهره‌وری واحدهای تولیدی نیز ارتقا پیدا کند.

نظارت اتحادیه بر زنجیره تأمین تا عرضه خوراک

بیرانوند با تشریح سازوکار اجرایی این طرح خاطرنشان کرد: تمام مراحل اجرای پروژه، از تأمین و خرید مواد اولیه تا فرآیند تولید و عرضه محصول، با نظارت مستقیم و توسط تیم اجرایی متخصص اتحادیه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: خوراک تولیدی با برند اختصاصی اتحادیه آبزی‌پروران استان لرستان و با رعایت الزامات فنی و استانداردهای کیفی عرضه می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری نهاده مورد نیاز مزارع خود را تأمین کنند.

مدیرعامل اتحادیه آبزی‌پروران لرستان با تأکید بر اینکه کاهش هزینه‌های تولید نباید به افت کیفیت مواد اولیه و خوراک مصرفی منجر شود، گفت: رویکرد ما این است که کاهش هزینه‌های آبزی‌پروری از مسیر افزایش کیفیت خوراک، بهبود ضریب تبدیل غذایی و ارتقای بهره‌وری محقق شود، نه از طریق کاهش کیفیت مواد اولیه.

بیرانوند ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان، زمینه افزایش سودآوری مزارع، تقویت توان رقابتی آبزی‌پروران و توسعه پایدار صنعت شیلات استان لرستان را فراهم کند.