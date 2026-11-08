به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر دپو و احتکار خودرو در انباری واقع در شهرک صنعتی رشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی به همراه کارشناسان اداره‌کل تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اداره اماکن با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند. در بازرسی دقیق از این انبار مشخص شد که ۲۸۷ دستگاه خودروی BYD بدون اطلاع‌رسانی و ثبت در سامانه جامع انبارها، به قصد افزایش قیمت و اخلال در بازار، به صورت غیرمجاز دپو شده است.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش خودروهای کشف شده را بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و انبار مذکور با دستور قضایی پلمب شد.

سردار حسن‌پور در پایان با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس با مخلان نظام اقتصادی و احتکارکنندگان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دپوی غیرقانونی کالا و احتکار، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.