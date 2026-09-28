کشف ۳۰ میلیارد ریال رنگ ساختمانی احتکار شده در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای سراسری مبارزه با احتکار و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تثبیت وضعیت بازار، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با رصد اطلاعاتی دقیق، یک فروشگاه و انبار متخلف لوازم ساختمانی را در اراک شناسایی و موضوع را در دستور کار عملیاتی خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با اخذ دستور قضائی و در عملیاتی هماهنگ و با مشارکت کارشناسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان، از انبار مورد نظر بازرسی کردند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی دامه داد: در بازرسیهای صورت گرفته، ۱۴ هزار کیلوگرم انواع رنگ ساختمانی که بهصورت غیرقانونی دپو و احتکار شده بود، کشف و ضبط شد.
سردار تاجره با بیان اینکه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه برابر ارزیابی کارشناسان، ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
وی با تأکید بر استمرار نظارتهای میدانی پلیس بر انبارهای کالا، تاکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام سودجویانه که موجب اخلال در چرخه عرضه کالا و تلاطم در بازار شود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد و شهروندان میتوانند گزارشهای خود را از طریق سامانه ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.
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