به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، در مجمع دوره‌ای انجمن بین‌المللی بورس‌های کالایی و آتی (ACE) که پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه با حضور نمایندگان بورس‌های عضو از ایران، روسیه، چین، ازبکستان، بلاروس، مصر و قزاقستان برگزار شد، ترکیب جدید کمیته‌های تخصصی این انجمن به تصویب رسید و سه کرسی به نمایندگان بورس انرژی ایران اختصاص یافت.

این تغییرات پس از موافقت اعضا با پیشنهاد بورس انرژی ایران برای سازماندهی کمیته‌های تخصصی انجام شد. بر این اساس، ریاست کمیته توسعه کسب‌وکار ACE به بورس انرژی ایران واگذار شد و مقرر شد جلسات این کمیته به ریاست محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، برگزار شود.

کمیته توسعه کسب‌وکار مسئولیت پیگیری برنامه‌های مصوب مجامع انجمن را بر عهده دارد و تمامی بورس‌های عضو در آن نماینده خواهند داشت.

علاوه بر این، محمود کریمی، معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران، به عضویت کمیته زیرساخت و انطباق فناوری درآمد و محمد نسیمی، مدیر ارتباطات این بورس، نیز به‌عنوان عضو کمیته همکاری‌های بین‌المللی انتخاب شد.

انجمن بین‌المللی بورس‌های کالایی و آتی با هدف توسعه همکاری میان بورس‌های کالایی کشورها، تسهیل تجارت فرامرزی و گسترش ارتباطات میان بازارهای کالای انرژی فعالیت می‌کند. بورس انرژی ایران نیز در سال ۲۰۲۶ به عضویت این انجمن درآمده است.