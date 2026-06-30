گام راهبردی شرکت ملی نفت ایران برای پیوند با بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، مجمع سالانه سهام‌داران بورس انرژی، یکشنبه (۷ تیر) با حضور سهام‌داران در مرکز همایش‌های رازی برگزار و شرکت ملی نفت ایران برای نخستین‌ بار به‌عنوان عضو اصلی بورس انرژی انتخاب شد. این انتخاب با هدف تقویت ارتباط صنعت نفت و بازار سرمایه و هدایت سرمایه‌های خرد و کلان به طرح‌های راهبردی بالادستی انجام شده است.

شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بورس انرژی، زمینه طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی، جذب سرمایه برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی و افزایش تولید را فراهم کند.

عضویت شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی، افزون‌بر تقویت نقش این شرکت در بازار سرمایه، فرصت‌های جدیدی را برای مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مالی در پروژه‌های بزرگ صنعت نفت ایجاد می‌کند.

شرکت ملی نفت ایران این رویداد را گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار صنعت نفت و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای پیشبرد طرح‌های ملی دانسته است.