محمد قربانپور با اشاره به هشدار سطح زرد از کاهش ۴تا ۸ درجه‌ای دما واحتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی خبر داد و افزود: براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با شمالی شدن جریانات در منطقه،نفوذ وماندگاری توده هوای سرد در استان پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکخ مخاطره کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۸ درجه سلسیوس از فردا دوشنبه در استان آغاز می شود و تا اواخر هفته جاری در کلیه مناطق استان ادامه خواهد داشت، افزود: در اثر این مخاطره احتمال سرمازدگی و خسارت به محصولات کشاورزی و افزایش مصرف حامل های انرژی وجود دارد.

قربانپور گفت: در این شرایط مدیریت در مصرف و توزیع حامل های انرژی، مدیریت دما و رطوبت واحدهای تولیدی، گلخانه ها، مرغداری ها و ...، آمادگی لازم جهت مقابله با افت دما و یخبندان شبانه و تسریع در برداشت و انبار کردن محصولات کشاورزی توصیه می شود.