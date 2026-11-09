به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین اشرفی جودوکار استان قم به اردوی آماده‌سازی تیم ملی جودوی جوانان پسر کشور دعوت شد تا در کنار دیگر جودوکاران منتخب رده جوانان، در برنامه تمرینی تیم ملی حضور داشته باشد.

این اردوی آماده‌سازی از ۱۸ آبان‌ماه به میزبانی بجنورد آغاز شده است و جودوکاران حاضر در اردو زیر نظر کادر فنی تیم ملی تمرینات خود را دنبال می‌کنند.

محمد محمدی بریمانلو سرمربی تیم ملی جودوی جوانان پسر کشور، هدایت این مرحله از اردوی آماده‌سازی را بر عهده دارد و برنامه‌های تمرینی ملی‌پوشان با نظارت وی و اعضای کادر فنی اجرا می‌شود.



اشرفی در این مرحله از برنامه آماده‌سازی تیم ملی جوانان در کنار سایر نفرات دعوت‌شده حضور دارد و تمرینات این اردو تا ۲۸ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

میزبانی این مرحله از اردوی تیم ملی جودوی جوانان پسر کشور بر عهده بجنورد است و ملی‌پوشان جوان در مدت برگزاری اردو در برنامه‌های آماده‌سازی پیش‌بینی‌شده از سوی کادر فنی شرکت می‌کنند.