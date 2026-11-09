به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زلفخانی، ظهر دوشنبه، در تشریح جزئیات پرونده دستگیری عامل درگیری خونین در امیریه شهریار اظهار کرد: در پی وقوع نزاعی با سلاح سرد که منجر به مجروحیت شدید و کما رفتن یک شهروند شده بود، شناسایی و دستگیری سریع ضارب فراری به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران با اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق میدانی، مخفیگاه متهم را در شهرک بهاران شهریار شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضایی، طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه متهم از اراذل و اوباش سابقه‌دار منطقه است، تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به جرم خود اعتراف کرد و انگیزه این درگیری را وجود اختلافات شخصی قبلی با فرد مصدوم عنوان کرد.

زلفخانی در پایان با تأکید بر اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.