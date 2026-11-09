به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه روز دوشنبه اعلام کرد مذاکرات آتی درباره اوکراین در ابوظبی با حضور هیئت‌های روسیه و اوکراین و با میانجی‌گری آمریکا برگزار می‌شود و نمایندگان کشورهای اروپایی در آن شرکت نخواهند کرد.

این در حالی است که ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه مدعی شده بود که کشورهای اروپایی در مذاکرات مربوط به اوکراین در ابوظبی حضور خواهند داشت.

بارو در گفت‌وگو با شبکه رادیویی «آرتی‌ال» فرانسه گفت: اروپایی‌ها حضور پررنگی در این مذاکرات خواهند داشت و فرانسه نیز برای مشارکت در این گفت‌وگوها در ابوظبی حضور خواهد یافت.

وی افزود هنوز نمی‌تواند اعلام کند چه کسی نمایندگی فرانسه را در این مذاکرات بر عهده خواهد داشت، اما حضور این کشور قطعی است.