به گزارش خبرنگار مهر، احسان عراقی‌زاده، پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی کیفیت با اشاره به ضرورت توجه جدی به کیفیت مصالح ساختمانی اظهار کرد: متأسفانه کیفیت جوش در ساختمان‌های فلزی نیز کاهش یافته و در زمینه بتن ساختمان‌ها باید اقدامات بیشتری انجام شود و آگاهی‌بخشی گسترده‌تری صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت بتن باید توسط آزمایشگاه‌های تخصصی سنجیده و تأیید شود، افزود: موضوع استقامت ساختمان‌های بتنی اهمیت زیادی دارد و باید اطمینان حاصل کنیم بناهایی که امروز ساخته می‌شوند، در پنج تا ۱۰ سال آینده نیز دوام و استحکام لازم را داشته باشند.

مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان در ادامه به نقش پیمانکاران در ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: در حوزه کیفیت عملی، اقدامات خوبی از سوی انجمن پیمانکاران استان انجام شده که ارتقای کیفیت کارخانه‌های آسفالت یکی از این اقدامات است.

عراقی‌زاده، افزود: در همین راستا، امروز از سه پیمانکار شمال استان کرمان و دو پیمانکار از مناطق جنوبی استان که بیشترین همکاری را با آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در مسیر ارتقای کیفیت آسفالت داشته‌اند، تقدیر می‌شود.

وی با بیان اینکه کیفیت پروژه‌های عمرانی به عوامل متعددی وابسته است، اظهار کرد: نیروی انسانی متخصص، امکانات، تجهیزات و ابزارهای مناسب از مؤلفه‌های تأثیرگذار در این حوزه هستند و هر اندازه بتوانیم این ظرفیت‌ها را به‌روز و اصلاح کنیم، امکان افزایش کیفیت اجرای پروژه‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان، دانش روز کارفرمایان و دستگاه‌های نظارتی را نیز در این زمینه مؤثر دانست و گفت: هرچه دستگاه نظارت و کارفرما به دانش روز مجهزتر باشند، کیفیت پروژه‌های عمرانی نیز ارتقا پیدا می‌کند.

عراقی‌زاده، با اشاره به تقویت نیروی انسانی این مجموعه طی یک سال اخیر بیان کرد: در این مدت ۲۵ نیروی جدید، از جمله چهار نفر دارای مدرک دکترای ژئوتکنیک خاک، به مجموعه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اضافه شده‌اند که این اقدام علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب ارتقای سطح تخصصی فعالیت‌ها شده است.

وی همچنین از به‌روزرسانی نشریات و آیین‌نامه‌های تخصصی خبر داد و افزود: نزدیک به ۱۰ نشریه و آیین‌نامه را به‌روزرسانی کرده‌ایم تا امکان انجام فعالیت‌ها و اجرای کارهای جدید در استان فراهم شود. در کنار این اقدام، اصلاح روش‌ها و فرآیندهای آزمایشگاهی نیز انجام شده است.

عراقی‌زاده، کاهش زمان پاسخگویی به درخواست‌ها و اعلام نتایج آزمایشگاهی را از دیگر اقدامات این مجموعه برشمرد و گفت: با اصلاح فرآیندها، زمان اعلام نتایج کاهش یافته و درخواست‌های متقاضیان به‌روز پاسخ داده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به توسعه تجهیزات تخصصی آزمایشگاه اشاره کرد و اظهار کرد: دستگاه پرسیومتری یا فشارسنجی خاک که پیش از این تنها در استان خراسان رضوی وجود داشت، اکنون در کرمان نیز راه‌اندازی شده و با استفاده از این ظرفیت، خدمات مربوط به آن در ۶ استان ارائه می‌شود.