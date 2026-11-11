قاسم فدوی، مدیرکل اداره کل استاندارد استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استاندارد طلا در زمره استانداردهای اجباری قرار دارد و نظارت ما بر این حوزه به این صورت است که از سطح عرضه نمونه‌برداری و آزمون انجام می‌دهیم. در مواردی که عیار طلا پایین‌تر از حد استاندارد باشد، حتما با تولیدکننده و فروشنده برخورد می‌کنیم؛ چراکه طبق قانون، عرضه کالای مشمول استاندارد اجباری که غیراستاندارد باشد، تخلف محسوب می‌شود و هم تولیدکننده و هم فروشنده مشمول برخورد قانونی خواهند شد.

کد شناسایی؛ ملاک تشخیص طلای استاندارد

وی افزود: مردم باید هنگام خرید مصنوعات طلا دقت کنند که روی هر قطعه، کدی حک شده باشد. این کد، شناسه تولیدکننده طلاست. در استان تهران، این شناسه با حرف «T» آغاز می‌شود که نشانه اقتصادی تهران است.

این مقام مسئول اضافه کرد: بنابراین، خریداران باید وجود این کد را روی مصنوعات طلا بررسی کنند و اگر چنین کدی وجود نداشت، از خرید آن خودداری کنند؛ زیرا آن محصول تحت نظارت ما نیست و نمی‌توان از عیار آن اطمینان داشت.

هشدار به مردم درباره خرید طلای آب‌شده

فدوی تصریح کرد: موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، خرید و فروش طلای آب‌شده است. طلای آب‌شده به‌عنوان ماده اولیه در طلاسازی استفاده می‌شود و مردم نباید وارد حوزه خرید و فروش آن شوند؛ چراکه هیچ نظارتی از سوی مراجع ناظر بر این معاملات وجود ندارد. همچنین نشانه‌ها و اعدادی که روی طلای آب‌شده حک می‌شود و به‌عنوان مثال عیار آن را مشخص می‌کند، مورد تأیید ما نیست.

آزمایشگاه‌های غیرمجاز؛ عامل بخشی از آشفتگی بازار طلا

مدیرکل اداره کل استاندارد استان تهران ادامه داد: متأسفانه یکی از مشکلات بازار طلا، فعالیت تعداد زیادی آزمایشگاه غیرمجاز است. منظور از غیرمجاز بودن این آزمایشگاه‌ها، نداشتن تأیید صلاحیت از سوی سازمان استاندارد است. ممکن است این مراکز از سوی اصناف تأیید شده باشند، اما از نظر ما تأیید صلاحیت نشده‌اند و نتایج آزمون‌های آن‌ها مورد پذیرش نیست. توصیه ما به مردم این است که به اعداد و ارقامی که این آزمایشگاه‌های فاقد تأیید صلاحیت اعلام می‌کنند، اعتماد نکنند.

وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگانی هم که با پرونده‌های قضایی مواجه می‌شوند، مشکلشان از همین‌جا ناشی می‌شود؛ یعنی طلای خود را برای عیارسنجی به این آزمایشگاه‌ها، که اصطلاحاً به آن‌ها مراکز ری‌گیری گفته می‌شود، می‌سپارند، در حالی که اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی این مراکز از نظر ما قابل پذیرش نیست.

به گفته فدوی، این آزمایشگاه‌ها عیار طلا را با روش‌های غیراستاندارد و غیرقابل‌قبول اندازه‌گیری می‌کنند. می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تلاطم و آشفتگی بازار طلا نیز به فعالیت همین آزمایشگاه‌ها بازمی‌گردد.

حداقل عیار مصنوعات طلا باید ۷۵۰ در هزار باشد

مدیرکل اداره کل استاندارد استان تهران گفت: در استانداردهای ما، مصنوعات طلا باید حداقل ۷۵۰ در هزار طلا داشته باشند. ۲۵۰ در هزار باقی‌مانده می‌تواند از فلزات دیگری مانند مس یا نقره تشکیل شده باشد. کنترل ما نیز بر این اساس است که میزان طلای موجود در محصول حتماً حداقل ۷۵۰ در هزار باشد.