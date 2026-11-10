به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست بررسی و هماهنگی برگزاری «جایزه نوآوری در پهنه خلیج فارس ـ معین‌التجار» و «نمایشگاه جامع توسعه دریامحور» با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اظهار کرد: اقتصاد دریامحور از ظرفیت‌های مهم توسعه استان است و تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌هایی همچون آبزی‌پروری، خرما و محصولات کشاورزی، با هدف افزایش ارزش افزوده و بهبود معیشت مردم دنبال می‌شود.

استاندار بوشهر با تأکید بر جایگاه تاریخی و اقتصادی معین‌التجار تصریح کرد: اعتبار این شخصیت اقتصادی، شایستگی معرفی در قالب رویدادی ملی و بین‌المللی را دارد. این جایزه می‌تواند با شناسایی الگوهای موفق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و حمایت از ایده‌های نوآورانه، به رونق اقتصادی و تقویت معیشت جوامع محلی کمک کند.

زارع همچنین با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویدادها دستاوردهای مؤثری برای توسعه استان و کشور به همراه داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به تأثیرات جنگ بر صنعت کشتی‌سازی و برخی پروژه‌های نیمه‌تمام، از حمایت‌ها و پیگیری‌های مسئولان قدردانی کرد و گفت: بوشهر در نمایشگاه ملی توسعه دریامحور حضوری فعال خواهد داشت.