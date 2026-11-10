به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، توماس مسی، نماینده جمهوری ‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نشست خبری خود در کنگره از حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهر میناب ایران به عنوان یکی از دلایل پیگیری استیضاح پیت هگست وزیر جنگ آمریکا نام برد و گفت این حمله را نمی‌توان با عنوان مه جنگ(شرایط مبهم) توجیه کرد.

وی تاکید کرد: ماه‌ها برای شناسایی و انتخاب اهداف نظامی فرصت وجود داشت با این حال یک مدرسه‌ در یک روز تحصیلی و در حالی که دانش‌ آموزان داخل آن حضور داشتند هدف قرار گرفت و سپس چندین بار دیگر نیز بمباران شد. در روز نخست جنگ نمی‌ توان از ابهامات و آشفتگی‌ های میدان نبرد برای توجیه چنین حمله ‌ای استفاده کرد.

مسی بیان کرد: هگست به دلیل ناکارآمدی در انجام وظایفش با استیضاح روبه رو نشده بلکه اتهام اصلی این است که او قوانین را نقض کرده و سازوکارهای وزارت جنگ آمریکا برای جلوگیری از حمله به غیر نظامیان را تضعیف کرده است. هگست در قبال هدف قرار گرفتن کودکان در ایران و حملات مرگبار به قایق ‌ها در اقیانوس آرام و دریای کارائیب مسؤول است.

وی روز دوشنبه اعلام کرد هشت مورد اتهامی برای استیضاح هگست ارائه کرده است. این اتهامات، از جمله شامل آغاز جنگ علیه ایران بدون مجوز کنگره، ادامه تجاوز نظامی با وجود مصوبه کنگره درباره اختیارات جنگی، تضعیف سازوکارهای کاهش تلفات غیرنظامیان و انجام حملات غیرقانونی به قایق ‌ها در آب‌ های بین ‌المللی است. او همچنین اقدام دولت آمریکا در ربودن نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را در زمره اتهامات مطرح شده قرار داده است.