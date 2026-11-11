به گزارش خبرگزاری مهر، آدام حماوی نماینده دموکرات از ایالت نیوجرسی (نماینده منتخب کنگره) امروز چهارشنبه در مصاحبه با پاملا براون از شبکه سی‌ان‌ان در سخنانی تصریح کرد: آنچه اکنون می‌ بینم این است که ما توسط اسرائیل به این جنگ (تجاوز به ایران) کشانده شدیم.

نماینده دموکرات از ایالت نیوجرسی در این خصوص اضافه کرد: این به نفع آمریکایی‌ ها نیست. آمریکایی‌ ها خواستار آن نبودند. این کار غیرقانونی و غیراخلاقی است و در حال حاضر، به گمانم هم ایالات متحده و هم ایرانی‌ها خواهان پایان یافتن این جنگ هستند.

آدام حماوی سپس اضافه کرد: ما آن‌ ها (ایرانی ها) را به سمت یک درگیری سوق دادیم. بنابراین، فکر می‌ کنم هر دو ما باید قدمی به عقب برداریم و از خود بپرسیم: آیا این کار به نفع ما هست؟ ما دهه‌ هاست که شعار «مرگ بر ایران» سر می‌دهیم. بنابراین، کاری که باید انجام دهیم استفاده از دیپلماسی است.

وی سپس اذعان کرد: ما تعداد زیادی از ایرانی ها را کشته‌ایم.