به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، تفاهم‌نامه حمایت از ایجاد کارخانه نوآوری امنیت غذایی و زیست‌فناوری میان سیدمحمدجواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و حسن زنجانی، مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع شهد آذربایجان، منعقد شد.

این تفاهم‌نامه در راستای سیاست‌های کلان کشور برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و زیست‌بوم نوآوری در استان آذربایجان غربی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک طرفین برای توسعه فناوری‌های مرتبط، استقرار شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های فناور در فضای تخصیص‌یافته به امضا رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، کارخانه نوآوری امنیت غذایی و زیست‌فناوری با هدف توسعه فناوری‌های نوین مرتبط، جذب نخبگان داخلی و خارج از کشور برای توسعه پژوهش‌های کاربردی، تبدیل فناوری‌ها به محصولات دانش‌بنیان، کمک به توسعه بازار محصولات و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی برای محصولات دانش‌بنیان مرتبط از طریق تولید قراردادی ایجاد خواهد شد.

حل مسائل فناورانه شرکت مؤسس و استان، به‌ویژه در زنجیره کشاورزی هوشمند، از دیگر اهداف این همکاری عنوان شده است؛ مسیری که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و نوآوری و مشارکت طرفین تفاهم‌نامه دنبال خواهد شد.

حمایت تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان از تکمیل تجهیزات تولید محصولات دانش‌بنیان

حمایت از کارخانه نوآوری مطابق ضوابط و مقررات، از جمله محورهای اصلی این همکاری است. همچنین معاونت علمی از تکمیل تجهیزات مرتبط با خطوط تولید محصولات دانش‌بنیان در فضای اتاق‌های تمیز، با در نظر گرفتن اولویت‌های فناورانه شرکت مؤسس و استان، تا سقف یکصد میلیارد تومان حمایت خواهد کرد.

تخصیص تسهیلات و ابزارهای مالی و غیرمالی برای کمک به توسعه فناوری‌های شکل‌گرفته در کارخانه نوآوری و ارائه حمایت‌های مالی و غیرمالی در چارچوب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از دیگر تعهدات معاونت علمی در این تفاهم‌نامه است.

ارائه مجوزهای لازم برای راه‌اندازی کارخانه نوآوری، تسهیل در اخذ مجوزهای مورد نیاز محصولات دانش‌بنیان توسعه‌یافته در کارخانه، فراهم‌سازی امکان انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری و حمایتی با نهادهای دولتی و غیردولتی و حمایت از برگزاری رویدادهای فناورانه با مشارکت شرکت مؤسس، از دیگر محورهای این همکاری به شمار می‌رود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، معاونت علمی همچنین از حضور کارخانه در رویدادها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در حد مقدورات حمایت کرده و برای کمک به صدور مجوز صندوق خطرپذیر شرکتی اقدام خواهد کرد.

تسهیل بهره‌مندی از مزایای قانونی و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌ویژه استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری، کمک به ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در کارخانه نوآوری و همکاری در تکمیل زنجیره هوشمندسازی کشاورزی با اولویت افزایش بهره‌وری آب و کمک به احیای دریاچه ارومیه نیز در تعهدات معاونت علمی پیش‌بینی شده است.

اختصاص ۱۴۰۰ مترمربع فضای تخصصی و اداری برای فعالیت شرکت‌های فناور

در مقابل، هلدینگ توسعه صنایع شهد آذربایجان، فضای اتاق‌های تمیز شرکت واقع در گلفام دارو به مساحت یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع و زیرساخت‌های آن را برای جذب و استقرار تیم‌های فناور و دانش‌بنیان اختصاص می‌دهد؛ در این فرآیند، شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی هلدینگ در اولویت قرار خواهند داشت.

همچنین ۲۰۰ مترمربع فضای کار اشتراکی و زیرساخت اداری گلفام دارو برای فعالیت‌های مرتبط با کارخانه نوآوری تخصیص می‌یابد. معرفی یک شتاب‌دهنده بومی مقیم استان با تأیید معاونت علمی، همکاری در بهسازی و تجهیز فضای کارخانه نوآوری و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت شرکت‌های فناور نیز از دیگر تعهدات شرکت است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت مؤسس از خدمات کارخانه نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در آن به‌عنوان بازوی فناوری خود بهره خواهد گرفت و در صورت حل مسائل شرکت از طریق راهکارهای فناورانه، از کارخانه نوآوری و شرکت‌های مستقر حمایت اعتباری، مالی و غیرمالی خواهد کرد.

اعلام مستمر نیازهای فناورانه هلدینگ و شرکت‌های وابسته، برگزاری جلسات ارائه نیازهای فناورانه، ارائه خدمات مشاوره‌ای برای توسعه کسب‌وکارها و برگزاری رویدادهای آموزشی، ترویجی و به‌هم‌رسانی نیز در چارچوب این همکاری پیش‌بینی شده است.

هلدینگ توسعه صنایع شهد آذربایجان همچنین برای ایجاد ارتباط مستمر و مؤثر با مراکز نوآوری داخلی و خارجی و همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها به‌منظور تقویت بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در این مجموعه اقدام خواهد کرد.

فناوری در خدمت کشاورزی هوشمند و بهره‌وری آب

یکی از محورهای مهم این تفاهم‌نامه، تلاش برای هوشمندسازی زنجیره فعالیت‌های مرتبط با کشت، به‌ویژه کشت چغندر قند، است. بر این اساس، طرفین توسعه راهکارهای فناورانه برای هوشمندسازی کشت و کاهش مصرف آب را با هدف کمک به افزایش بهره‌وری منابع آب و حمایت از احیای دریاچه ارومیه دنبال خواهند کرد.