به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی‌ پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین کلنگ‌زنی پروژه تخریب و بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه حضرت زینب (س) شهرستان هویزه اظهار کرد: دولت بر توسعه و عدالت فضای آموزشی تاکید بسیار دارد که در این راستا اقدامات مؤثر و ارزنده‌ای در حال انجام است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: خوزستان در بخش مسئولیت های اجتماعی و جریان های مردمی ظرفیت های بسیار خوبی دارد لذا انتظار می رود کمک شود که بتوانیم تا پایان عمر دولت موضوع نهضت آموزشی در خوزستان را به سرانجام برسانیم.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی، همه ارکان جامعه باید در کنار هم و با هم‌افزایی برای پیشبرد اهداف آموزشی و رفع محرومیت‌ها تلاش کنند.