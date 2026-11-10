به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بر سر معرفی ماتان کاهانا، وزیر پیشین به‌ عنوان رئیس جدید کنست و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» به‌ عنوان رئیس کمیته امور خارجی و امنیت پارلمان به توافق رسیده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه عبری «تایمز اسرائیل»، این توافق میان گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار»، لیبرمن، نفتالی بنت از ائتلاف «با هم»، یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها و یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون حاصل شده است.

کاهانا که در فهرست انتخاباتی حزب یشار به ریاست آیزنکوت در جایگاه پنجم قرار دارد، پس از چند روز مذاکره برای تصدی ریاست کنست انتخاب شده است.

بر اساس این توافق، لیران آویشار بن‌حورین، نماینده جدید ائتلاف «با هم» نیز ریاست کمیته مالی کنست را بر عهده خواهد گرفت.

در بیانیه مشترک آمده است که ترکیب کمیته‌های پارلمانی قرار است تا پایان هفته نهایی و روز چهارشنبه برای تصویب به کنست ارائه شود.

این توافق در آستانه مراسم سوگند اعضای بیست‌وششمین دوره کنست در روز سه‌شنبه حاصل شده است. احزاب مخالف در تلاش‌ هستند عامیر اوحانا، رئیس کنونی کنست از حزب لیکود به ریاست نتانیاهو را برکنار کنند.

اوحانا اعلام کرده است در صورتی که اکثریت نمایندگان رسماً خواستار انتخاب رئیس جدید شوند، ظرف یک هفته جلسه بررسی این موضوع را برگزار خواهد کرد.

ائتلاف چهارحزبی آیزنکوت ۴۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارد و برای برکناری اوحانا به رأی دست‌کم ۶۱ نماینده نیاز است.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی روز یکشنبه رسماً مأموریت تشکیل کابینه را به آیزنکوت سپرد. او پس از دریافت حمایت ۶۷ نماینده در برابر ۴۶ نماینده حامی نتانیاهو، این مأموریت را دریافت کرد.

آیزنکوت ۲۸ روز برای تشکیل کابینه فرصت دارد و می‌تواند در صورت نیاز، این مهلت را حداکثر ۱۴ روز دیگر تمدید کند.