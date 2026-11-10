به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه هفت در پاریس گفت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است اسرائیل به اندازه‌ای ثروتمند و برخوردار از توان اقتصادی است که بتواند تسلیحات مورد نیاز خود را بدون کمک مالی واشنگتن خریداری کند.

روبیو افزود: انتظار رئیس‌جمهور این است که اسرائیل اکنون به اندازه کافی توسعه‌یافته و ثروتمند باشد تا بتواند به‌صورت مستقل تسلیحات خریداری کند. اسرائیل می‌تواند از ما سلاح بخرد، اما دیگر نیازی نیست هزینه آن را تأمین کنیم.

وی افزود ترامپ خواستار پایان دادن به بخش تأمین مالی کمک‌های نظامی به اسرائیل در سریع‌ترین زمان ممکن است و واشنگتن در حال مذاکره با تل‌آویو درباره زمان‌بندی و جزئیات این تغییر در قالب یادداشت تفاهم جدید است.

وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت اسرائیل خود نیز تسلیحات تولید می‌کند و امکان دارد توافق جدید شامل تولید مشترک برخی تجهیزات نظامی میان دو طرف باشد.

روبیو تأکید کرد اسرائیل می‌تواند حتی تا پایان سال جاری میلادی به تأمین مستقل هزینه خرید تسلیحات خود روی بیاورد، اگر چنین تصمیمی بگیرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ هفته گذشته اعلام کرد با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره توقف کمک‌های سالانه حدود چهار میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل تا پایان سال ۲۰۲۶ به توافق رسیده است؛ در حالی که توافق فعلی کمک‌های نظامی دو طرف تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد.