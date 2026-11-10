به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفتگویی اختصاصی با شبکه المیادین تاکید کرد که پاسخ آمریکا به شروط ایران فریبکارانه است.

سرلشکر محسن رضایی در ادامه این مصاحبه افزود: از آمریکایی‌ ها خواسته‌ایم پاسخی صریح و روشن به شروط ما ارائه دهند، اما آن‌ها تا امروز چنین پاسخی نداده‌اند و ممکن است در آینده آن را ارائه کنند.

رضایی تأکید کرد: ایران شروط هفت‌گانه خود را ارائه کرده و منتظر پاسخ آمریکاست، اما پاسخ نخست آمریکا برای ما کافی نبود.

وی تصریح کرد: تمام ادعاهای آمریکایی‌ ها درباره ادامه مذاکرات با ایران و برگزاری نشست در قطر، صرفا دروغ و افتراست. هدف از طرح ادعاهای مربوط به ادامه مذاکرات با ایران، کاهش فشارهای اقتصادی و پایین آوردن قیمت نفت است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان خاطرنشان کرد: سخن گفتن از وجود برنامه‌ هایی برای برگزاری دیداری میان من و جی‌ دی ونس، معاون رئیس‌ جمهور آمریکا، کاملاً نادرست و بی‌ اساس است.

سرلشکر محسن رضایی بار دیگر اعلام کرد که ما شروط هفتگانه خود را اعلام کرده‌ ایم که همان حقوق ملت ایران است و تا زمانی که این شروط اجرا نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: در حال حاضر هیچ مذاکره‌ ای با آمریکایی‌ ها انجام نمی‌ دهیم و اکنون هیچ‌ گونه گفتگو میان ما و واشنگتن وجود ندارد.