به گزارش خبرگزاری مهر از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای مرتبط با یک فروند نفتکش در تنگه هرمز دریافت کرده است.

بر اساس اطلاعیه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، اطلاعاتی درباره وضعیت خدمه، میزان خسارات احتمالی به نفتکش و پیامدهای زیست‌محیطی این حادثه در دسترس نیست.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از کشتی‌های عبوری خواست با احتیاط از منطقه تنگه هرمز عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب ناامنی تنگه هرمز و اختلال در عبور و مرور کشتی ها از این آبراه شد. تهران اعلام کرده که آماده است در صورت اتمام جنگ، امنیت این منطقه را تضمین کند.