به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در خصوص ادعای دیدار سردار رضایی و ونس آن را گمانه زنی های رسانه ای بی اساس خواند و گفت: این گمانه‌زنی‌ها و خبرسازی‌های رسانه‌ای از اساس بی‌پایه است و هیچ برنامه‌ای برای برگزاری چنین دیداری وجود ندارد. جنگ نه با اقدام نظامی و نه با تحریم خاتمه نمی‌یابد؛ راه‌حل، دیپلماسی و عمل به شروط ایران است.

وی ادامه داد: نیازی نبود تا رئیس‌جمهور آمریکا از مردم آن کشور بشنود که بر ضد جنگ با ایران هستند و نمی‌خواهند کشورشان مدام در حمایت از رژیم صهیونیستی وارد جنگ شود، او بسیار زودتر باید درک می‌کرد که به هیچ یک از اهداف خود در جنگ با ایران دست نیافته و نخواهد یافت.

وزیر خارجه ایران گفت: طولی نخواهد کشید که ترامپ بفهمد در مورد تحریم و فشار اقتصادی هم به مسیر اشتباه رفته است. جنگ با ایران نه از مسیر نظامی و نه با افزایش تحریم‌ها خاتمه نخواهد یافت. تنها راه چاره استفاده از زبان احترام، به کارگیری دیپلماسی و عمل به مطالبات و شروط ایران است که در طرح دو روزه بیان شده و همچنان روی میز است.