به گزارش خبرگزاری مهر، جی‌ دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس به اخبار منتشره در خصوص استیضاح پیت هگست وزیر جنگ این کشور از سوی کنگره آمریکا واکنش نشان داد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: آیا پیت هگست مرتکب جرایمی شده که مستوجب استیضاح باشد؟ این پرسش مضحک است و پاسخ آن هم مشخص است: قطعاً خیر!

جی‌ دی ونس سپس مدعی شد: موضوع ایران نیست؛ مسئله این است که پیت هگست در برابر دیوان‌سالاری حاکم بر پنتاگون ایستاد!

این در حالیست که تعدادی از نمایندگان کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به دنبال استیضاح پیت هگست وزیر جنگ آمریکا به دلیل ورود به جنگ غیرقانونی وی علیه ایران هستند.

در همین راستا، مارجری تیلور گرین نماینده سابق کنگره آمریکا در مصاحبه ای تأکید کرد: اگر امروز عضو کنگره بودم، به استیضاح رأی مثبت می‌دادم. کنگره باید اختیارات قانونی خود در زمینه تصمیم‌گیری درباره جنگ را دوباره به دست بگیرد. همچنین با مفاد طرح استیضاح درباره کشته شدن کودکان در مدرسه (شجه طیبه در میناب) موافقم. پیت هگست، و کل وزارت جنگ درباره این موضوع شفاف‌ سازی نکرده‌اند؛ در حالی که چنین اتفاقی نباید رخ دهد. به اعتقاد من، این اقدامات مصداق جنایات جنگی هستند و بنابراین، قطعاً فکر می‌کنم که این موارد نباید بدون پاسخگویی باقی بمانند.

گفتنی است که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا ساعاتی پیش در سخنانی ادعا کرده بود: تلاش برای استیضاح این پیام را به دشمنان آمریکا می‌دهد که واشنگتن نظامیان و فرماندهان خود را به‌ دلیل انجام عملیات نظامی قانونی و موفق مجازات می‌کند! دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مواجهه با مسئله ایران را به تعویق نینداخت بلکه ضربه‌ای سنگین به آن وارد کرد!

در حالی که پیامدهای سیاسی و اقتصادی سیاست‌های نظامی دولت دونالد ترامپ علیه ایران به یکی از محورهای اصلی مناقشه در واشنگتن تبدیل شده، وزیر جنگ آمریکا با طرحی ۸ بندی برای استیضاح روبه‌رو شده است؛ طرحی که این بار نه از سوی یک دموکرات، بلکه از طرف یک نماینده جمهوری‌خواه ارائه شده و می‌تواند شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان را عمیق‌تر کند.