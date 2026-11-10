به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری عصر امروز سه شنبه در جلسه نهضت عدالت آموزشی خوزستان که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، بیان کرد: طبق آمار نوسازی، شادگان پس از کارون کمترین سرانه آموزش به ۳.۵ مترمربع را دارد که با توجه به جایگاه تاریخی و قدمت شهرستان شایسته نیست و این موضوع محرومیت ها و چالش ها را دوچندان کرده است که درست نیست این وضعیت ادامه پیدا کند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش و پرورش مبنای توسعه هر کشور است که در این زمینه شادگان با چالش مواجه است به گونه‌ای که در برخی از مدارس نیمکت کافی برای نشستن دانش آموزان وجود ندارد یا مدارس بسیار فرسوده هستند.

وی ادامه داد: همچنین شهرستان شادگان دارای ۶ مدرسه تخریبی، چهار مدرسه کانکسی و هفت روستای فاقد مدرسه است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مصوبات رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به رغم پیگیری‌های مکرر تاکنون به نتیجه نرسیده است.

خنفری با بیان اینکه اقدامات بر اساس نیاز شهرستان صورت نمی‌گیرد تصریح کرد: انتظار داریم به موضوع آموزشی شهرستان شادگان بیشتر توجه شود.

وی خطاب به رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار کرد: یکی از مدیران جهادی کشور هستید و به شما خداقوت می گوییم اما انتظار داربم شادگان در تامین اعتبار دیده شود.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه مردم مطالبات به حقی دارند تاکید کرد: مدیران باید وظایف خود در قبال مردم را انجام دهند چرا که رمز پیروزی جمهوری اسلامی ایران مردم و ایستادگی آن ها در میدان است.

خنفری گفت: چند شهرستان خوزستان از جمله شادگان به دلیل بی‌توجهی مسئولان کشوری و استانی به آموزش دارای رتبه پایینی هستند که این موضوع سبب شده رتبه آموزش و پرورش استان پایین باشد. مشکلات این شهرستان با توجه مدیران استانی و کشوری حل خواهد شد بنابراین دلسوزی آنها باید نمود پیدا کند.