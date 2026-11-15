هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت نگران کننده زیرساخت‌های آموزشی این شهرستان اظهارکرد: شادگان پس از کارون، پایین‌ترین سرانه آموزشی خوزستان را دارد و تداوم این وضعیت با جایگاه تاریخی و قدمت این منطقه به هیچ عنوان همخوانی ندارد.

وی افزود: پایین بودن سرانه آموزشی در شهر و روستاهای شادگان سال‌هاست به عنوان یکی از چالش‌های اصلی شهرستان مطرح است و برای حل آن باید از ظرفیت همه بخش‌ها استفاده شود.

نماینده مردم شادگان ادامه داد: سرانه آموزشی در شهرستان شادگان نسبت به میانگین استانی پایین تر است و جزو شهرستان های محروم در این زمینه هستیم.

وی اضافه کرد: کمبود فضای آموزشی در شهرستان شادگان جدی بوده و با توجه به اینکه اکثر واحدهای آموزشی فرسوده و نیازمند نوسازی هستند بنابراین باید در این زمینه اقدامات اساسی برای رفع مشکلات و موانع موجود انجام شود تا شاهد تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.

خنفری در پایان گفت: اقدامات انجام‌شده متناسب با نیاز واقعی شهرستان شادگان نبوده و انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به حوزه آموزشی در سطح شهر و روستاهای شادگان صورت گیرد.