به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه درباره اعلام نیروی دریایی و نیروی هوایی آرژانتین به‌عنوان سازمان‌های تروریستی بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

۱۴۰۵/۰۸/۲۰

از آنجا که دولت آرژانتین برخلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، در اقدامی خصمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است، به‌عنوان نهاد تروریستی معرفی کرده است، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عمل متقابل و مستند به قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا»، مصوب سال ۱۳۹۸ که تصریح می‌کند: «کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند، مشمول عمل متقابل می‌شوند»، نیروی دریایی آرژانتین و نیروی هوایی آرژانتین را مشمول قانون مذکور و مفاد آن می‌داند و آنها را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی اعلام می‌کند.

بدیهی است مسئولیت همه پیامدهای مترتب بر این امر بر عهده دولت آرژانتین خواهد بود.