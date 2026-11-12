به گزارش خبرنگار مهر، تابلوی نقاشی «مرو مادر» در ابعاد ۱۲۰ در ۱۷۰ با تکنیک رنگ روغن روی بوم توسط محمدعلی نادری هنرمند نقاش جوان آئینی به اتمام رسید.

نادری، قطعه شعری را در زمان تکمیل کردن این نقاشی، از قول حضرت امام حسین علیه‌السلام منتشر کرده است:

«خیلی اذیتم کرد عریان کردن تو

می چینم به رویِ دامانم تن تو

ای خوش قد و بالا خیلی کم شدی تو

با رمل بیابان ها درهم شدی تو

ای غریب مادر»

محمدعلی نادری هنرمند نقاش جوان بوشهری، از جمله هنرمندانی است که برای ایام عزاداری اهل بیت علیهم السلام اثر خلق می‌کند. او در شب عاشورای ۱۴۴۸ قمری، اثر جدید خودش را با عنوان «رأسُ الحُسین» منتشر کرد.

وی همچنین، سال گذشته در سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، تابلوی «وداع آخر» را که روایتی تصویری از آخرین دیدار حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهم در زمان غسل دادن بود، رونمایی کرد.