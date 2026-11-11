علی‌اصغر صفری‌راد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور در بخش ذلقی شهرستان الیگودرز اظهار کرد: با تلاش‌های استاندار لرستان و پیگیری‌های رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور، عملیات امدادرسانی هوایی به مناطق آسیب‌دیده از سیلاب با استفاده از ظرفیت بالگرد امدادی در حال انجام است.

وی افزود: در جریان این عملیات، تاکنون پنج سورتی پرواز انجام شده و تعدادی از افراد گرفتار و درراه‌مانده در مسیرهای ارتباطی بخش ززوماهرو به شهر خرم‌آباد منتقل و در نقاط امن اسکان داده شده‌اند.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان ادامه داد: همچنین اقلام ضروری و امدادی شامل مواد غذایی و چادر امدادی به چهار روستای آسیب‌دیده و محاصره‌شده در سیلاب منتقل و میان خانوارهای نیازمند توزیع شده است.

صفری‌راد با اشاره به ادامه برنامه امدادرسانی در این مناطق بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، انتقال و توزیع اقلام امدادی میان چهار روستای دیگر این بخش نیز تا عصر امروز ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: این اقدامات با هدف تأمین نیازهای اولیه خانوارهای آسیب‌دیده، نجات و امدادرسانی به افراد گرفتار و کاهش پیامدهای ناشی از انسداد راه‌های ارتباطی در مناطق صعب‌العبور انجام می‌شود و عملیات امدادی تا پوشش کامل مناطق نیازمند ادامه خواهد داشت.