به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی کردستان که به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت و قدردانی از تلاش کتابداران استان، بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش مراجعه مردم به کتابخانه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی، علاوه بر ایجاد فضاهای جدید، باید از امکانات و ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کرد و کتابخانه‌های عمومی را به مراکزی پویا و اثرگذار در عرصه فرهنگی تبدیل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به گسترش فضای مجازی و رواج سطحی‌نگری در جامعه افزود: توجه به مطالعه عمیق و انس با کتاب، به‌ویژه در میان نسل جوان، ضرورتی جدی است؛ چراکه کتابخوانی قدرت تحلیل، اندیشه‌ورزی و سطح آگاهی افراد را ارتقا می‌دهد.

پورذهبی همچنین با اشاره به بازدید اخیر خود از خوابگاه دخترانه کوثر سنندج، خواستار همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان برای تأمین کتاب‌های موردنیاز دانش‌آموزان این مجموعه شد.

وی در پایان با بیان اینکه توسعه فرهنگ مطالعه به ارتقای سطح فکری و فرهنگی جامعه کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: هر اندازه کتابخوانی در جامعه گسترش یابد، زمینه رشد و پیشرفت فرهنگی و اجتماعی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.