به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با حضور در اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، گسترش فرهنگ مطالعه و تحقق عدالت فرهنگی تأکید کرد.

حبیبی در این بازدید با بیان اینکه کتاب زیربنای دانایی و پیشرفت جوامع است، اظهار کرد: هر اندازه از توسعه و پیشرفت سخن بگوییم، بدون توجه به کتاب این مفاهیم در حد حرف باقی می‌مانند؛ چرا که کتاب زمینه تبدیل دانش به توانایی را فراهم می‌کند.

وی افزود: نقطه آغاز دانایی، کتاب است و بسیاری از تحولات علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بشر از دل کتاب‌ها شکل گرفته‌اند. برای نقش‌آفرینی در دنیای پرشتاب امروز و همراهی با روند توسعه، باید به کتاب و کتابخوانی توجه جدی داشته باشیم.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه کتاب از ارکان پیشرفت هر جامعه‌ای است، تصریح کرد: توسعه‌یافتگی تنها با ساخت برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه سنجیده نمی‌شود، بلکه جامعه‌ای که برای کتاب، کتابخوانی و کتابخانه ارزش قائل است، از فرهنگ و دانایی بیشتری برخوردار خواهد بود.

حبیبی با اشاره به تأثیر گسترش فضای مجازی و اینترنت بر شیوه‌های مطالعه گفت: اگرچه فضای مجازی دسترسی به منابع اطلاعاتی و کتاب‌های الکترونیکی را آسان کرده است، اما هیچ‌چیز نمی‌تواند به‌طور کامل جای کتاب فیزیکی را بگیرد؛ زیرا انس با کتاب علاوه بر افزایش دانش، آرامش روحی و احساس رشد و بالندگی را نیز به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: افراد کتاب‌خوان در حوزه‌های گوناگون از اخلاق و دین تا اقتصاد و سیاست، از پشتوانه دانشی بیشتری برخوردارند. دانایی، توانایی و مانایی را به دنبال دارد و کتاب یکی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به این مؤلفه‌هاست؛ از این رو همه افراد، فارغ از جایگاه و مسئولیت خود، باید ارتباطشان را با کتاب و کتابخانه حفظ کنند.

استاندار کرمانشاه راه‌اندازی کتابخانه مرکزی استان را از اولویت‌های مهم حوزه فرهنگی دانست و تأکید کرد: این مجموعه باید هرچه سریع‌تر تکمیل و فعال شود تا به پاتوق فرهنگی و علمی کرمانشاه تبدیل شود و امکان حضور و تعامل آسان اهالی فرهنگ، استادان دانشگاه، پژوهشگران، مورخان و علاقه‌مندان را فراهم کند.

حبیبی همچنین دسترسی آسان مردم به کتابخانه‌ها را ضروری دانست و گفت: مجموعه کتابخانه‌های عمومی باید شرایطی فراهم کند تا علاقه‌مندان در شهرها و مناطق مختلف استان بتوانند به‌راحتی از ظرفیت کتابخانه‌ها و منابع مطالعاتی استفاده کنند.

وی در پایان با اشاره به نزدیک شدن سالروز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، از انس و الفت ایشان با کتاب و مطالعه یاد کرد و افزود: ایشان همواره با کتاب مأنوس بودند و در دیدار با اهالی فرهنگ، هنر و دانشگاهیان، آشنایی عمیق خود با آثار و کتاب‌های مختلف را نشان می‌دادند؛ بنابراین ترویج فرهنگ کتابخوانی و توجه به مطالعه باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.