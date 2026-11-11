به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه چهارشنبه در نشست شورای معاونان، مدیران و مشاوران استان قم که با حضور مدیرکل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری برگزار شد، بر ضرورت گسترش همکاری دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در استان قم زمینه مناسبی برای واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به تشکل‌های مردمی فراهم کرده است و مدیریت استان از این رویکرد حمایت می‌کند.

وی با اشاره به تجربه برخی دستگاه‌های اجرایی در استفاده از توان تشکل‌های مردمی اظهار کرد: در بخش‌هایی از جمله فعالیت‌های آزمایشگاهی و حوزه آموزش و پرورش، زمینه حضور و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم شده و نتایج این همکاری نیز رضایت‌بخش بوده است.

استاندار قم افزود: تجربه‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تشکل‌های مردمی می‌توانند در اجرای بخشی از مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری داشته باشند و ضروری است سایر مجموعه‌های دولتی نیز با شناسایی زمینه‌های مناسب، از این ظرفیت برای پیشبرد امور استفاده کنند.

بهنام‌جو با بیان اینکه واگذاری مسئولیت‌ها به تشکل‌ها باید در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مشخص انجام شود، تصریح کرد: فراهم کردن بستر قانونی و اجرایی برای حضور سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا این مجموعه‌ها بتوانند با اطمینان و کارآمدی بیشتری در عرصه‌های مختلف فعالیت کنند.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه تعامل دولت با بخش مردمی تأکید کرد و گفت: رویکرد مدیریت اجرایی باید به‌تدریج از انجام مستقیم همه امور به سمت تسهیل فعالیت مجموعه‌های مردمی تغییر کند و دستگاه‌ها به جای تصدی‌گری، زمینه مشارکت و فعالیت مؤثر این تشکل‌ها را فراهم آورند.

تشکل‌های مردمی در حوزه سلامت نقش‌آفرینی کنند

استاندار قم با اشاره به ظرفیت‌های قابل استفاده در بخش سلامت بیان کرد: حوزه‌هایی نظیر ژنتیک و ناباروری از جمله عرصه‌هایی هستند که سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در آنها حضور فعال‌تری داشته باشند و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، بخشی از فعالیت‌های مرتبط را بر عهده بگیرند.

وی ادامه داد: مدیریت استان از ورود تشکل‌های مردمی به این حوزه‌ها استقبال می‌کند و آمادگی دارد برای تحقق این رویکرد، همکاری‌های لازم را با دستگاه‌های مرتبط انجام دهد.

بهنام‌جو با تأکید بر اینکه اعتماد به سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از پیش‌نیازهای تحقق مشارکت اجتماعی است، خاطرنشان کرد: برای عملیاتی شدن این سیاست باید دستورالعمل‌ها، سازوکارها و چارچوب‌های اجرایی مورد نیاز تدوین و آماده شود تا مسیر فعالیت تشکل‌ها با موانع غیرضروری مواجه نباشد.

وی افزود: دولت باید نقش پشتیبان و تسهیل‌گر خود را تقویت کند و با ایجاد بسترهای مناسب، امکان استفاده از توان تخصصی و اجتماعی تشکل‌ها را افزایش دهد. این فرآیند نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و اعتماد متقابل میان مجموعه‌های دولتی و سازمان‌های مردمی است.

همدلی مدیران سرمایه مدیریت استان است

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی استان، سطح تعامل و هماهنگی میان مجموعه مدیریتی قم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در استان‌های مختلفی مسئولیت داشته‌ام، اما میزان همدلی و همراهی مدیران در قم برای من قابل توجه بوده و این هماهنگی در پیشبرد برنامه‌ها اهمیت زیادی دارد.

بهنام‌جو با اشاره به شیوه انتخاب و به‌کارگیری مدیران استان اظهار کرد: تلاش شده است مسئولیت‌ها بر مبنای شایستگی، توانمندی و ارزیابی‌های دقیق به افراد واگذار شود و در این مسیر، ظرفیت‌های مدیریتی موجود در استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از غلبه ملاحظات جناحی بر تصمیم‌گیری‌های اجرایی افزود: در تنظیم برنامه‌ها و پیشبرد امور تلاش کرده‌ایم اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و جناحی را به حاشیه ببریم و ملاک اصلی فعالیت‌ها را توان کارشناسی، شایستگی و ظرفیت‌های درونی استان قرار دهیم.

استاندار قم سطح مشارکت مدیران در برنامه‌های اجرایی را نیز قابل توجه دانست و تصریح کرد: همراهی مجموعه مدیریتی استان می‌تواند زمینه اجرای منسجم‌تر برنامه‌ها را فراهم کند و این سرمایه مدیریتی باید در مسیر خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم به کار گرفته شود.

قم ظرفیت میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی را دارد

بهنام‌جو در ادامه با اشاره به جایگاه فرهنگی و مذهبی قم اظهار کرد: ویژگی‌های خاص این استان موجب شده است که در طول سال، رویدادها و برنامه‌های متنوعی در سطوح ملی، مذهبی و بین‌المللی در قم برگزار شود و این شرایط، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را در زمینه هماهنگی و مدیریت امور افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به تنوع مناسبت‌ها و برنامه‌های برگزارشده در استان افزود: از مراسم و برنامه‌های مرتبط با ایام فاطمیه تا مسابقات قرآنی و نمایشگاه‌های مختلف، قم به‌صورت مستمر میزبان فعالیت‌ها و رویدادهای گوناگون است و مدیریت این حجم از برنامه‌ها، مستلزم هماهنگی و آمادگی مستمر مجموعه‌های اجرایی است.

استاندار قم این ویژگی را نشان‌دهنده ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان دانست و خاطرنشان کرد: موقعیت مذهبی و فرهنگی قم، فرصت‌های متعددی برای فعالیت و تعامل در اختیار استان قرار داده است که بهره‌گیری مناسب از آنها به هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد.