به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در آیین بزرگداشت شهدای هوافضای سپاه که صبح امروز (پنجشنبه) در مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) برگزار شد، با اشاره به تغییر محاسبات دشمن درباره توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن پیش از جنگ ۱۲ روزه و به‌ویژه جنگ ۴۰ روزه، تصویر و برآورد مشخصی از توانایی‌های ایران داشت، اما تحولات این دو جنگ، به‌خصوص جنگ ۴۰ روزه، این تصویر را به‌طور جدی تغییر داد.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد توانایی‌های انقلاب اسلامی، شیوه جنگیدن و ظرفیت انهدام اهداف آن را به‌خوبی شناخته است، اما در جریان جنگ، معادلات تغییر کرد. حتی شیوه‌های جنگیدن نیز به‌مرور متحول شد و اشراف اطلاعاتی بر اهداف دشمن، افزایش دقت در هدف‌زنی و تغییر در نوع و مدل موشک‌های به‌کارگرفته‌شده، محاسبات طرف مقابل را بر هم زد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با طرح این پرسش که چرا امروز دشمن با احتیاط بیشتری رفتار می‌کند و به‌طور مستمر به دنبال ایجاد تهدید معتبر علیه ایران است، گفت: دشمن مرتب تهدید می‌کند تا نشان دهد همچنان گزینه‌های مؤثری در اختیار دارد، اما واقعیت میدان، محاسبات آنها را تغییر داده است.

طائب با اشاره به تلاش برخی کشورها برای میانجیگری و ترغیب ایران به مذاکره پیش از پایان انتخابات آمریکا بیان کرد: پیش از پایان انتخابات آمریکا، توصیه‌ها و درخواست‌هایی از سوی کشورهای مختلف مطرح می‌شد که ایران وارد تفاهم شود. حتی در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز تلاش‌هایی برای میانجیگری صورت گرفت.

وی ادامه داد: در همین چارچوب، رئیس‌جمهور روسیه در میانه جنگ و پس از آن تلاش کرد نقش واسطه را ایفا کند و در گفت‌وگوی تلفنی با ترامپ، موضوع را مطرح کرد؛ اما ترامپ به‌صورت علنی اعلام کرد که روسیه نباید وارد این جنگ شود و در این میدان نقش‌آفرینی کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تلاش‌های بعدی آمریکا برای استفاده از ظرفیت میانجیگری روسیه گفت: چند روز مانده به انتخابات آمریکا، ترامپ نماینده ویژه‌ای را نزد پوتین فرستاد و خواستار آن شد که روسیه برای انتقال پیام و میانجیگری وارد عمل شود تا پیش از انتخابات، زمینه مذاکره و تفاهم فراهم شود.

طائب افزود: در ادامه، رئیس‌جمهور روسیه نماینده‌ای را با پیام کتبی برای مقام معظم رهبری به ایران اعزام کرد. این نماینده در کشورمان ماند تا پاسخ پیام را دریافت کند. رهبر معظم انقلاب نیز با آرامش دستور دادند پاسخ پیام در فرصت مناسب منتقل شود. در ادامه، تماس تلفنی میان آقای رضایی و آقای پوتین برقرار شد و سفر سردار رضایی به مسکو نیز در همین چارچوب انجام گرفت.

جنگ ۴۰ روزه در تعیین سرنوشت انتخابات اسرائیل و آمریکا تأثیرگذار بود

وی با تأکید بر اهمیت تحولات جنگ ۴۰ روزه در معادلات سیاسی منطقه و جهان تصریح کرد: این جنگ در تعیین سرنوشت انتخابات اسرائیل و آمریکا نیز تأثیرگذار بود؛ چراکه طرف مقابل برای تحقق اهداف راهبردی خود در منطقه، حساب ویژه‌ای روی نتیجه این تقابل باز کرده بود.

حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در ادامه سخنان خود در آیین بزرگداشت شهدای هوافضای سپاه، با اشاره به پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ ۴۰ روزه در سرزمین‌های اشغالی اظهار کرد: یکی از نشانه‌های تغییر معادلات در داخل رژیم صهیونیستی، تحولات سیاسی و تضعیف موقعیت نتانیاهو است.

وی با اشاره به ترکیب پارلمان رژیم صهیونیستی و تغییر موازنه آرای مخالفان نتانیاهو افزود: در شرایطی که نخست‌وزیر این رژیم برای تشکیل دولت به حداقل ۶۱ رأی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان نیاز دارد، موازنه سیاسی به زیان نتانیاهو تغییر کرده و مخالفان او به ۶۷ رأی دست یافته‌اند. این تحولات را می‌توان نشانه‌ای از آغاز تغییرات سیاسی در سرزمین‌های اشغالی دانست.

طائب با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ برای رژیم صهیونیستی گفت: موضوع مهاجرت معکوس، خروج سرمایه از سرزمین‌های اشغالی و آسیب دیدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی این رژیم، از جمله نشانه‌های شرایط جدید است. صنعت گردشگری نیز که یکی از منابع درآمدی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، تحت تأثیر وضعیت امنیتی و پیامدهای جنگ قرار گرفته است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به سند امنیت ملی جدید رژیم صهیونیستی و اظهارات اخیر نتانیاهو تصریح کرد: اگرچه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنان خود به تهدیدها پاسخ می‌دهد و مواضع تندی اتخاذ می‌کند، اما در اسناد راهبردی این رژیم همچنان نگرانی از تهدیدهای پیرامونی و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران به‌وضوح دیده می‌شود.

وی ادامه داد: در ارزیابی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی، توانمندی نیروی هوافضای جمهوری اسلامی ایران و افزایش ظرفیت موشکی کشورمان از حدود سه هزار به ۱۰ هزار موشک، به‌عنوان یکی از تهدیدهای اصلی مطرح شده است. همچنین دقت موشک‌ها و میزان مواد انفجاری قابل حمل آنها از جمله موضوعاتی است که در محاسبات امنیتی این رژیم مورد توجه قرار دارد.

طائب با اشاره به عملکرد پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: در روزهای ابتدایی جنگ، نیروی هوافضای سپاه برای عبور موشک‌ها از لایه‌های مختلف پدافندی، ناچار بود طراحی‌های عملیاتی پیچیده‌ای انجام دهد و از موج‌های ترکیبی پهپادی و موشکی استفاده کند تا مسیر اصابت موشک‌ها به اهداف هموار شود؛ اما در روزهای پایانی جنگ، شاهد تغییر شرایط و افزایش قابل توجه تعداد موشک‌های اصابت‌کننده به اهداف با دقت بالا بودیم.

وی افزود: امروز حتی درباره زمان مورد نیاز برای بازسازی و بازگرداندن سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی، از جمله سامانه تاد، به وضعیت پیش از جنگ، برآوردهایی بین سه تا هشت سال مطرح می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده هزینه و فشار قابل توجهی است که جنگ بر توان دفاعی طرف مقابل تحمیل کرده است.

مخالفت کنگره با تأمین هزینه‌های نظامی آمریکا

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به ابعاد اقتصادی و سیاسی حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی گفت: آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه، با وجود بودجه دفاعی حدود ۸۴۵ میلیارد دلاری، درخواست تخصیص بودجه تکمیلی ۱۱۵ میلیارد دلاری را به کنگره ارائه کرد؛ اما در ادامه و پس از جنگ ۴۰ روزه، درخواست‌های جدید برای تأمین هزینه‌های نظامی با مخالفت کنگره مواجه شد.

طائب با بیان اینکه نتانیاهو برای ورود مجدد آمریکا به جنگ تلاش می‌کرد، افزود: رژیم صهیونیستی به دنبال آن بود که آمریکایی‌ها جنگی کوتاه‌مدت را در منطقه آغاز کنند. نتانیاهو پیش از این درخواست حدود ۶۰ میلیارد دلار کمک از کنگره کرده بود و سپس تلاش داشت دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار برای تأمین هزینه‌های یک جنگ محدود دریافت کند. او حتی با سفر به برخی کشورهای منطقه، از جمله امارات، درصدد جلب حمایت مالی آنها برای این اقدام بود، اما این تلاش‌ها به نتیجه مورد نظرش نرسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی داخلی آمریکا اظهار کرد: برای درک تغییرات سیاسی در آمریکا باید به تحولات اجتماعی و شکل‌گیری جریان‌های اعتراضی در این کشور توجه کرد. پس از جنبش وال‌استریت، زمینه‌های اجتماعی برای ظهور جریان‌هایی فراهم شد که با تکیه بر مطالبات طبقات محروم، کارگران و کشاورزان، توانستند بخش‌هایی از جامعه آمریکا را با خود همراه کنند.

طائب با اشاره به پیروزی ترامپ و تسلط جمهوری‌خواهان بر بخش‌هایی از ساختار سیاسی آمریکا گفت: در مقطعی، ترامپ توانست خود را به‌عنوان نماینده مطالبات بخش‌هایی از طبقات فرودست جامعه آمریکا معرفی کند و با حمایت این گروه‌ها به قدرت برسد؛ به‌گونه‌ای که دولت، کنگره و شماری از نهادهای اجرایی و ایالتی در اختیار جمهوری‌خواهان قرار گرفت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تحولات بعدی در ساختار سیاسی آمریکا افزود: اما در ادامه، روند تغییر کرد و جمهوری‌خواهان در انتخابات بعدی، بخشی از موقعیت خود را در مجلس نمایندگان و سنا از دست دادند و موازنه در کنگره به سمت تقابل بیشتر با دولت ترامپ تغییر یافت. همچنین در سطح فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها نیز شاهد تغییراتی بودیم.

وی با اشاره به افزایش حضور مسلمانان در ساختار سیاسی آمریکا گفت: افزایش تعداد نمایندگان مسلمان در مجلس نمایندگان و ورود یک مسلمان به مجلس سنا از جمله تحولات قابل توجه در عرصه سیاسی این کشور است.

طائب تأکید کرد: آنچه در سرزمین‌های اشغالی و آمریکا شاهد آن هستیم، بیانگر آغاز تغییراتی در معادلات سیاسی و اجتماعی است؛ تغییراتی که باید پیامدهای جنگ و تأثیر آن بر محاسبات و موقعیت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را در تحلیل آنها مورد توجه قرار داد.

حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در ادامه آیین بزرگداشت شهدای هوافضای سپاه، با اشاره به پیامدهای راهبردی جنگ و تغییر معادلات منطقه‌ای اظهار کرد: ترامپ در نهایت مجبور خواهد شد واقعیت‌های میدان را بپذیرد و نیروهای نظامی خود را از منطقه خارج کند؛ در غیر این صورت باید منتظر باشد که تحولات سیاسی آمریکا در انتخابات آینده به یک جنبش اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شود.

امروز جامعه آمریکا آمادگی ورود به یک جنگ جدید را ندارد

وی با بیان اینکه تغییرات سیاسی در آمریکا می‌تواند به تحولات اجتماعی و حتی امنیتی منجر شود، افزود: امروز جامعه آمریکا آمادگی ورود به یک جنگ جدید را ندارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ، هزینه سنگینی بر مردم این کشور تحمیل کرده است.

طائب با اشاره به تلاش لابی‌های حامی رژیم صهیونیستی برای کشاندن آمریکا به جنگ با ایران گفت: هدف این جریان آن است که آمریکا را وارد تقابل مستقیم با جمهوری اسلامی ایران کند و رژیم صهیونیستی نیز هم‌زمان جبهه‌های پیرامونی خود در لبنان، غزه و عراق را فعال نگه دارد و با انصارالله یمن نیز تعیین تکلیف کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: آمریکایی‌ها قرار بود با حضور در منطقه، معادلات غرب آسیا را به نفع خود تغییر دهند، اما امروز در تنگه باب‌المندب و تنگه هرمز با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. آنها مرتب اعلام می‌کنند که تنگه هرمز باز است، اما اگر چنین است، چرا هر روز بر تعداد نیروهای خود در منطقه می‌افزایند و برای تقویت محاصره تلاش می‌کنند؟ اگر تنگه باز است، چرا همچنان شاهد درگیری و تنش در منطقه هستیم؟



وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در اقتصاد جهانی و بازار انرژی تصریح کرد: روزانه حدود ۱۰۲ میلیون بشکه نفت در جهان مصرف می‌شود و حدود ۲۰ میلیون بشکه از این میزان از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کند. اگر مشکلی در این مسیر وجود ندارد، چرا قیمت نفت و انرژی کاهش پیدا نمی‌کند؟ آمریکایی‌ها از یک‌سو از مذاکره سخن می‌گویند و از سوی دیگر با همین موضوع، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که آنها با واقعیت‌های جدیدی در منطقه مواجه شده‌اند.



طائب با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تحولات اخیر گفت: خداوند در جنگ نظامی تصویری از ملت ایران در جهان ایجاد کرد که نشان می‌دهد این ملت برای حفظ استقلال خود ایستادگی می‌کند؛ ملتی که رهبر، نخبگان و مردم عادی آن شهید داده‌اند، اما از آرمان‌ها و استقلال خود عقب‌نشینی نکرده است. به تعبیر قرآن کریم، کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و بر این راه استقامت کردند، مشمول نصرت الهی می‌شوند و امروز نیز ملت ایران آثار این وعده الهی را مشاهده می‌کند.

وی با بیان اینکه تلاش آمریکا در شرایط کنونی، استفاده از ظرفیت میانجی‌ها برای دستیابی به دستاوردی سیاسی است، اظهار کرد: آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند که از طریق مذاکره، دستاوردی برای خود تعریف کنند و مدعی شوند ایران را شکست داده‌اند؛ در حالی که موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا روشن بوده است.

باید هفت شرط جمهوری اسلامی ایران محقق شود

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: موضع ما این است که ابتدا باید هفت شرط جمهوری اسلامی ایران محقق شود و طرف مقابل آنها را بپذیرد. آمریکایی‌ها ابتدا از مهلت هفت‌روزه سخن گفتند و بعد آن را به دو روز کاهش دادند، اما برای ما تفاوتی ندارد که این روند یک ساعت یا یک هفته طول بکشد؛ مسئله اصلی تحقق شروط جمهوری اسلامی ایران است. پس از آن، ایران درباره چگونگی و موضوعات مذاکره تصمیم خواهد گرفت.



طائب با اشاره به نقش تنگه هرمز در معادلات جدید قدرت افزود: امروز تنگه هرمز به یکی از عوامل تعیین‌کننده در تنظیم توازن قوا تبدیل شده است و طرف مقابل نیز در واکنش به این شرایط، موضوع محاصره را مطرح می‌کند. بنابراین، مسئله اصلی در شرایط کنونی، میزان تاب‌آوری و آمادگی دو طرف برای ادامه تقابل است.

نیروهای مسلح و ملت ایران باید آمادگی کامل داشته باشند



وی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور گفت: در عین حال که دشمن تلاش می‌کند تهدید نظامی خود را معتبر جلوه دهد، نیروهای مسلح و ملت ایران باید آمادگی کامل داشته باشند تا در صورت هرگونه خطای محاسباتی دشمن، پاسخی سخت‌تر از آنچه در جنگ ۴۰ روزه تجربه کرد، دریافت کند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران در مقاومت در برابر فشارها بیان کرد: مردم ما تجربه هشت سال دفاع مقدس و سال‌ها مقاومت در برابر تحریم‌های اقتصادی را دارند. این تجربه نشان داده است که ملت ایران می‌تواند در شرایط دشوار نیز ایستادگی کند و به فضل الهی، همین مسیر زمینه‌ساز گشایش‌ها و فرصت‌های جدید خواهد شد.

طائب با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور در دوران تحریم گفت: اگر روزی دشمن با تحریم‌های دفاعی تلاش می‌کرد توانمندی‌های نظامی ما را محدود کند، امروز جمهوری اسلامی ایران روی پای خود ایستاده است. حتی در شرایط موسوم به نه جنگ و نه صلح نیز فرماندهان هوافضای سپاه با افتتاح طرح‌ها و دستاوردهای جدید، به دنبال افزایش دقت، برد و توان موشکی کشور هستند. ما با وجود همه محدودیت‌ها در برخی علوم و فناوری‌ها به جایگاه برتر جهانی رسیده‌ایم و همچنان راهکارهای جدیدی برای عبور از محدودیت‌ها پیدا می‌کنیم.



وی با اشاره به پرسش یکی از مسئولان سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی درباره چگونگی مقاومت ایران در برابر محاصره و تحریم‌ها گفت: پاسخ این بود که شما هنوز تجربه تحریم‌هایی را که علیه ملت ایران اعمال کرده‌اید، به‌درستی درک نکرده‌اید. آمریکا و کشورهای اروپایی با اعمال سخت‌ترین محدودیت‌ها تلاش کردند وابستگی کشور را افزایش دهند، اما مردم ایران با ایستادگی و کاهش وابستگی‌ها، مسیر دیگری را دنبال کردند.

میزان تولید محصولات غذایی کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به وضعیت امنیت غذایی کشور اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، میزان تولید محصولات غذایی کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته و وضعیت امنیت غذایی و ذخایر راهبردی نیز در شرایط مناسبی قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که کشور در حوزه تأمین نیازهای اساسی توانسته است ظرفیت‌های خود را حفظ کند.



طائب با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت، افزود: طبیعی است که جنگ بر شرایط اقتصادی و معیشت مردم تأثیر بگذارد، اما مسئله مهم این است که با مدیریت منابع، صرفه‌جویی و همراهی مردم می‌توان از دشواری‌ها عبور کرد.



وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی گفت: پیش از این کشور با ناترازی حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی گاز مواجه بود و در جریان جنگ نیز این ناترازی به حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا کرد. با این حال، تلاش‌هایی برای مدیریت مصرف و جبران بخشی از این کسری انجام شده است. برآوردها نشان می‌دهد با صرفه‌جویی در مصرف گاز، می‌توان بخشی از نیاز کشور را تأمین کرد و منابع بیشتری را به بخش تولید و صنایع اختصاص داد تا روند فعالیت کارخانه‌ها با مشکل مواجه نشود.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین به وضعیت تولید و مصرف بنزین اشاره کرد و گفت: مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید آن حدود ۱۲۵ میلیون لیتر بود. در جریان جنگ، تولید بنزین به حدود ۱۰۲ میلیون لیتر کاهش یافت و پس از آن بخشی از این ظرفیت جبران شد و به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر رسید. با وجود این، همچنان بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.



طائب با اشاره به وضعیت تأمین گازوئیل نیز اظهار کرد: کشور در گذشته از صادرکننده گازوئیل به واردکننده تبدیل شده بود، اما با مدیریت مصرف و همراهی مردم، امروز دیگر نیازی به واردات گازوئیل وجود ندارد و فعالیت‌های روزمره کشور نیز ادامه دارد. این در حالی است که در حوزه بنزین همچنان روزانه حدود هفت میلیون لیتر واردات انجام می‌شود و می‌توان با صرفه‌جویی، این میزان وابستگی را نیز کاهش داد.

مقاومت تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود

وی با تأکید بر اینکه مقاومت تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، گفت: همان‌طور که ملت ایران در برابر تهدیدهای نظامی و تحریم‌ها ایستادگی کرده است، در حوزه مصرف و مدیریت منابع نیز باید همین روحیه مقاومت تقویت شود. همراهی مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی می‌تواند تاب‌آوری کشور را افزایش دهد و مانع از آن شود که فشارهای خارجی روند زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی را مختل کند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان با اشاره به آینده تحولات بین‌المللی خاطرنشان کرد: به فضل الهی، با تداوم مقاومت و ایستادگی ملت ایران، در نظم جدید جهانی جایگاه ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران شکل خواهد گرفت و نقش انقلاب اسلامی در معادلات بین‌المللی بیش از گذشته برجسته خواهد شد. امیدواریم با تحقق وعده‌های الهی، شاهد گسترش منطق اسلام و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در سراسر جهان باشیم.