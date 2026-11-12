به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی راه‌اندازی پزشکی قانونی در شهرستان دیلم اظهار کرد: نبود پزشکی قانونی در شهرستان، مشکلاتی را برای شهروندان، به‌ویژه خانواده‌های داغدار، ایجاد کرده است؛ چراکه در مواردی که فوت افراد نیازمند بررسی پزشکی قانونی، از جمله کالبدشکافی و صدور مجوزهای قانونی برای دفن است، خانواده‌ها ناچارند برای انجام این امور به مرکز استان مراجعه و مسافت طولانی را طی کنند.

وی افزود: این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه و اتلاف وقت، در شرایطی که خانواده‌ها با مصیبت و فقدان عزیزان خود روبه‌رو هستند، دشواری‌های مضاعفی برای آنان ایجاد می‌کند؛ ازاین‌رو راه‌اندازی پزشکی قانونی در شهرستان یکی از نیازهای ضروری و از اولویت‌های مهم در حوزه خدمت‌رسانی به مردم است.

فرماندار دیلم با اشاره به جایگاه و اهمیت پزشکی قانونی به‌عنوان نهادی وابسته به قوه قضائیه بیان کرد: این مجموعه با ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی در امور پزشکی، نقش مهمی در کمک به مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های مرتبط ایفا می‌کند و استقرار آن در شهرستان، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی، در تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و انجام امور کارشناسی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

کاظمی با اشاره به قول مساعد مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود پزشکی قانونی در دهه مبارک فجر فعالیت خود را در شهرستان دیلم آغاز کند و تلاش همه مسئولان شهرستان بر فراهم‌سازی مقدمات لازم برای تحقق این موضوع متمرکز است.

وی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های مسئول افزود: شبکه بهداشت و درمان، شهرداری و شورای اسلامی شهر دیلم، مجموعه دادگستری و سایر دستگاه‌های مرتبط در فراهم شدن زمینه راه‌اندازی و استقرار پزشکی قانونی همکاری خواهند کرد و مجموعه فرمانداری نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود، این موضوع را تا تحقق نهایی پیگیری می‌کند.

فرماندار دیلم خاطرنشان کرد: راه‌اندازی پزشکی قانونی در شهرستان، ضمن کاهش مراجعات مردم به مرکز استان، موجب تسریع در انجام امور قانونی و قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تسهیل خدمت‌رسانی به شهروندان، به‌ویژه خانواده‌ها در شرایط دشوار و حساس خواهد شد.

این نشست با حضور مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر، رئیس دادگستری شهرستان دیلم، دادستان عمومی و انقلاب، فرمانده انتظامی، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهرستان، معاون شبکه بهداشت و درمان و جمعی از مسئولان اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر برگزار شد و حاضران بر ضرورت همکاری و هماهنگی بین‌بخشی برای تحقق هرچه سریع‌تر این مطالبه تأکید کردند.