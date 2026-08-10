به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی بعد از ظهر دوشنبه در چهارمین نشست شورای اداری شهرستان دیلم که با حضور مهرانگیز، رئیسکل دادگستری استان بوشهر، معاونان و همکاران حوزه قضایی، امام جمعه دیلم، اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضران، از تلاشها و خدمات مجموعه قضایی شهرستان در راستای انجام وظایف قانونی و خدمت به مردم قدردانی کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای سیدحسامالدین حسینی، دادستان پیشین دیلم، اظهار کرد: تعامل و همکاری مجموعه قضایی با دستگاههای اجرایی و اعضای شورای تأمین در دوره گذشته، نقش موثری در پیگیری و حل مسائل و مشکلات شهرستان داشت.
فرماندار دیلم با تبریک انتصاب علیرضا ایزدی به عنوان دادستان جدید این شهرستان افزود: دستگاه قضایی از ارکان مهم در تأمین امنیت و اجرای عدالت است و انتظار میرود با تداوم تعامل و همکاری میان مجموعه قضایی، فرمانداری، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاههای اجرایی، روند خدمترسانی به مردم با جدیت بیشتری دنبال شود.
کاظمی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و حقوق عمومی مردم ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم از موضوعاتی است که با همکاری و هماهنگی دستگاههای مسئول میتواند به افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت جایگاه شورای تأمین در تأمین امنیت شهرستان گفت: هماهنگی میان اعضای شورای تأمین و اتخاذ تصمیمهای مشترک و بهموقع، نقش موثری در مدیریت مسائل شهرستان و حفظ آرامش و امنیت منطقه دارد.
فرماندار دیلم ضمن آرزوی موفقیت برای دادستان جدید شهرستان، بر آمادگی فرمانداری و مجموعه دستگاههای اجرایی برای همکاری با دستگاه قضایی در چارچوب قانون تأکید کرد.
در پایان این مراسم، اسماعیل کاظمی فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان دیلم با اهدای لوح سپاس از خدمات و تلاشهای سیدحسامالدین حسینی در دوران تصدی مسئولیت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیلم تجلیل و قدردانی کرد.
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