به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد چهار نظامی این کشور در پی سقوط یک فروند بالگرد نظامی از نوع اس‌ـ۷۰ در استان ملطیه در شرق ترکیه کشته شدند.

این بالگرد روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۱ آبان ۱۴۰۵) در منطقه یشیل‌یورت استان ملطیه سقوط کرد. علت وقوع این سانحه هنوز مشخص نشده است.

وزارت دفاع ترکیه در اطلاعیه اولیه خود اعلام کرده بود که نیروهای امدادی به محل سقوط رسیده و عملیات جست‌وجو و امداد را آغاز کرده‌اند. بر اثر سقوط بالگرد، آتش‌سوزی در محل حادثه رخ داد که به یک خانه مجاور نیز سرایت کرد و نیروهای آتش‌نشانی آن را مهار کردند.