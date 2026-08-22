سقوط یک بالگرد در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیه امروز، دفتر فرمانداری «گیرسون» اعلام کرد که مقامات امروز شنبه و در پی دریافت گزارشی مبنی بر سقوط یک فروند بالگرد در این استان واقع در منطقه دریای سیاه در شمال شرقی ترکیه عملیات جستجو را آغاز کردند.

حادثه مذکور نزدیی روستای «دره‌گوزو» در شهرستان «پیرازیز» رخ داده است.

به گفته مقامات، یک بالگرد که ظاهرا مشغول عملیات روی خطوط انتقال برق فشار قوی بوده در این منطقه سقوط کرده است؛ با این حال، تاکنون هیچ‌ لاشه یا اثری از آن پیدا نشده است.

علت این حادثه هنوز مشخص نیست و اطلاعات فوری نیز درباره تعداد سرنشینان احتمالی آن در دست نیست.