به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعاتی قبل یک فروند کشتی حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز با بی توجهی به اخطارهای مکرر تلاش کرد از مسیر غیر مجاز و خطرناک جنوبی تنگه عبور کند که با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیب گردید

این کشتی از عاقبت نفتکش های منفجر شده قبلی درس عبرت نگرفته و حمایت جنگنده های آمریکایی را برای عبور انتخاب کرده بود و غافل از اینکه مین های دریایی هیچ گاه برای شکار طعمه های خود با ارتش قاچاقچی و متجاوز آمریکا هماهنگی نمی کنند دچار انفجار بسیار شدیدی شد.

نیروی دریایی سپاه اعلام میکند: تنگه هرمز ِبه فضل الهی با قاطعیت و جدیت تمام مدیریت می شود، و هر نوع شناور که تلاش کند مقررات ایرانی تنگه هرمز را نقض کرده و بی توجه به اخطارهای مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه وارد مسیرهای غیر مجاز و پرخطر شود ، به سرنوشت شناورهای قبلی دچار خواهند شد.