به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نضال ابوزید کارشناس امور نظامی تاکید کرد که هدف قرار گرفتن رادار آمریکا در بحرین که احتمالا در منطقه جبل الدخان در الصخیر مستقر بوده، نشان دهنده تغییر سطح عملیات از اهداف تاکتیکی به سمت اهدافی با ارزش راهبردی بالا است.

وی اضافه کرد: هزینه رادار هدف قرار گرفته در صورتی که از نوع تاکتیکی «AR-327» با برد پوشش ۴۵۰ کیلومتر باشد، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد می شود اما اگر این رادار از نوع راهبردی و مخصوص شناسایی موشک های بالستیک دوربرد در فاصله ۵ هزار کیلومتری باشد، هزینه آن به حدود یک میلیارد دلار می رسد.

ابوزید این تحول را با هدف قرار گرفتن یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در تنگه هرمز و همچنین یک نفتکش دیگر در نزدیکی راس الخیمه امارات مرتبط دانست و تاکید کرد: تهران در تلاش است شتاب حملات را حفظ کند و ابتکار عمل را در دست داشته باشد تا معادله امنیتی جدیدی را در تنگه هرمز بر اساس خواسته های خود تثبیت و در واکنش به حمله سیریک معادله «ضربه در برابر ضربه» را نهادینه کند.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۲ اعلام کرد: رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در جزیره بحرین هدف قرار گرفته و منهدم شده است.