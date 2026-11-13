به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری صبح جمعه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در قم با اشاره به جایگاه شهیدان در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: شهدا متعلق به یک مقطع تاریخی نیستند و مسیر و آرمان آنان همچنان در جامعه امتداد دارد.

فرمانده سپاه استان قم افزود: امروز در سراسر کشور ۳۵۰ شهید گمنام تشییع می‌شوند و پس از برگزاری آئین‌های مربوط، پیکرهای مطهر آنان به مکان‌هایی که از پیش برای خاکسپاری تعیین شده است منتقل خواهند شد.

وی با بیان اینکه شهدا امروز نیز پیام روشنی برای جامعه دارند، اظهار کرد: شهیدان برای دفاع از ولایت و ارزش‌های انقلاب اسلامی در میان مردم حاضر شده‌اند و حضور آنان فرصتی برای تجدید عهد و بیعت با آرمان‌های ولایت و انقلاب است.

جمیری با تأکید بر زنده بودن فرهنگ شهادت در جامعه گفت: یقیناً شهدا زنده‌اند و همچنان مدافع حریم، حرم، ولایت، امنیت و تمامیت کشور هستند و نمونه‌های متعددی از این حضور و اثرگذاری در روایت‌های خانواده‌های شهدا مشاهده شده است.

وی با اشاره به خاطره‌ای از مادر یکی از شهدای قم اظهار کرد: این مادر شهید درباره حوادث سال ۱۳۸۸ نقل می‌کرد که در خواب فرزند شهید خود را همراه با تعدادی از دوستانش دیده و از آنان پرسیده بود با وجود اینکه شهید شده‌اند، در آنجا چه می‌کنند.

فرمانده سپاه استان قم ادامه داد: آن شهید در پاسخ به مادرش گفته بود مگر نمی‌دانی در تهران فتنه و اغتشاش است و ما آمده‌ایم تا برای مقابله با این جریان و کمک به نیروهای حافظ امنیت به تهران برویم.

جمیری افزود: آن مادر شهید گفته بود چند روز پس از این خواب، فتنه و آشوب‌های سال ۱۳۸۸ پایان یافت و این روایت برای او نشانه‌ای از استمرار حضور فرزند شهیدش در دفاع از کشور بود.

وی همچنین به روایت دیگری از یکی از خانواده‌های شهدا اشاره کرد و گفت: پدری نقل می‌کرد که در شلمچه برنامه‌ای با حضور شهدا داشتند اما به دلیل شرایطی نتوانسته بود در آن مراسم شرکت کند و همان شب فرزند شهیدش را در خواب دیده بود.

جمیری بیان کرد: این پدر در خواب، فرزند شهید خود را با لباس سپاه و در حالی که سلاح در دست داشت در مرز مشاهده کرده بود و از او پرسیده بود مگر شما شهید نشده‌اید و چرا هنوز در جبهه حضور دارید.

فرمانده سپاه استان قم افزود: آن شهید در پاسخ گفته بود که همچنان در جبهه حضور دارد و از مرزهای کشور دفاع می‌کند و این روایت نیز نشان‌دهنده جایگاه و استمرار فرهنگ دفاع و ایستادگی در فرهنگ شهیدان است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم قم در آئین تشییع شهدای گمنام اظهار کرد: درود بر این شهدا و بر مردم عزیز و قدرشناسی که در جوار کریمه اهل بیت(س) چنین استقبال باشکوهی از این مهمانان الهی دارند.

جمیری خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم در همه عرصه‌ها تا رسیدن به پیروزی نهایی با تفکر و روحیه شهید و شهادت ثابت‌قدم بمانند و راه شهیدان را در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ادامه دهند.