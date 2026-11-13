https://mehrnews.com/x3dBkt ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹ کد مطلب 7009276 استانها قزوین استانها قزوین ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹ تشییع پیکر شهدای گمنام در قزوین قزوین- پیکر مطهر ۷ شهید گمنام در قزوین با حضور با شکوه مردم در حال برگزاری است. دریافت 3 MB کد مطلب 7009276 کپی شد مطالب مرتبط حرم تا حرم در یاسوج؛ پیوند ارادت فاطمی و بدرقه شهدای خوشنام آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در همدان جمیری: شهدا همچنان مدافع ولایت، امنیت و عزت ایران اسلامی هستند محل تدفین شهید گمنام در بیمارستان آتیه همدان ارومیه به احترام چهار قهرمان بینام ایستاد؛ وداعی با عطر فاطمی برچسبها تشییع پیکر شهید گمنام قزوین
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