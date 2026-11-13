به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نعمت‌الله رکنی صبح جمعه در حاشیه آیین تشییع پیکر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در بوشهر اظهار کرد: تقارن مراسم تشییع شهدا با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) یادآور پیوند عمیق فرهنگ ایثار و شهادت با مکتب فاطمی است.

وی با بیان اینکه فاطمیه صرفاً یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه مکتبی سرشار از درس‌های اعتقادی و اخلاقی است، افزود: جوانان مؤمن و غیور ایران اسلامی با تأسی از سیره حضرت زهرا (س) و در مسیر احیای حق و دفاع از ارزش‌های الهی، از تعلقات دنیوی خود چشم پوشیدند و با حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، جان خویش را فدای حفظ این آرمان‌ها کردند.

رئیس ستاد نماز جمعه بوشهر با اشاره به دستاوردهای این مکتب در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ثمرات این مسیر، صیانت از استقلال و آزادی کشور بوده است؛ به گونه‌ای که امروز پرچم جمهوری اسلامی ایران با اقتدار برافراشته است و ملت ایران در معادلات و عرصه‌های بین‌المللی حضوری اثرگذار دارد.

رکنی حضور گسترده مردم به‌ویژه جوانان در آیین تشییع شهدای گمنام را نشانه زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: استقبال آگاهانه نسل جوان از این مراسم نشان می‌دهد که آرمان‌های شهدا همچنان در جامعه زنده است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد که به برکت خون پاک شهیدان، راه آنان تا تحقق وعده الهی و گسترش عدالت در جهان تداوم داشته باشد.

شجاعت و دفاع از حق؛ برجسته‌ترین درس مکتب فاطمی

رئیس ستاد نماز جمعه بوشهر در تشریح ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) و تأثیر آن بر روحیه رزمندگان و شهدا بیان کرد: شجاعت و ایستادگی در دفاع از حق از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن حضرت بود.

رکنی ادامه داد: حضرت زهرا (س) در شرایط دشوار و حساس صدر اسلام با موضع‌گیری شجاعانه خود نشان دادند که دفاع از حق و ولایت مسئولیتی است که نباید در برابر سختی‌ها از آن عقب‌نشینی کرد. صبر، استقامت و روحیه ایثارگری ایشان نیز الگویی ماندگار برای همه کسانی است که در مسیر حق و حقیقت گام برمی‌دارند.

وی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در استمرار مسیر انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: جوانان این سرزمین با نثار جان خود از حریم ولایت دفاع کردند و امروز نیز ولایت فقیه هدایتگر نظام و انقلاب اسلامی است تا این امانت الهی در نهایت به صاحب اصلی آن، حضرت مهدی (عج)، سپرده شود.